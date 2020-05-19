Конституция РФ: память – священна

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Ряд поправок в Основной закон государства связаны с защитой исторической правды, независимости страны.
В частности, поправки в статью 67 говорят о том, что «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».
Кроме того, «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».
«Обновлённая Конституция закрепляет суверенитет страны. Под запретом – любые призывы, направленные на отчуждение территории. Для патриотического воспитания очень важно, что в Основном законе установлена особая защита истории, исторической справедливости. Наша память о героях, Защитниках Отечества – священна. Символично, что это дополнение в Конституцию страны появилось в Год памяти и славы, 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», – подчеркнул руководитель клуба «Возрождение», начальник штаба регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Шавкат Булатов.