НОМ провел онлайн-лекторий «История российского конституционализма»

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Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» продолжает деятельность по правовому просвещению в Российской Федерации.
14 мая 2020 года спикеры НОМа провели онлайн-лекторий на тему: «История российского конституционализма».
Спикерами мероприятия выступили: заместитель директора Истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов и ведущий координатор проектов фонда «История Отечества», член Российского исторического общества Владимир Беклямишев. Также в мероприятии приняли участие эксперты Ассоциации НОМ, представители широкого научного сообщества в области юриспруденции, истории, политологии, социологии, кандидаты в общественные наблюдатели.
Эксперты рассказали об истории русского конституционализма в различных периодах истории российского государства.
Владимир Шаповалов отметил: «Регулярное создание конституционных проектов начинается с XVIII века. В начале XIX века в российском государстве возник всплеск конституционной мысли, которые были вызваны ожиданиями людей. Россия учитывает практики других стран, интегрируя их в российскую политическую традицию».
Владимир Беклямишев раскрыл отличительные особенности конституционализма советского государства и дал сравнительную характеристику конституционного законодательства.
«Российский конституционализм имеет длительную и содержательную историю, где Конституция РФ 1993 года является закономерным и новаторским результатом. Тоже самое можно сказать и о процессе её нынешнего обновления. Это наш дальнейший шаг вперёд в области российского конституционного законодательства», - подчеркнул директор юридического института Югорского государственного университета, региональный эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Станислав Розенко.