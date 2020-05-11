В Югре рождаемость в 2 раза превышает смертность

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В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Югре поставлены стратегические задачи – увеличение рождаемости, продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году.
Так, уже сегодня рождаемость в регионе в 2 раза превышает смертность. В первом квартале 2020 года на свет появились 4886 малышей, в том числе 80 двойняшек. А умерли 2679 человек.
В январе в национальной деревне Каюкова Сургутского района открылся единственный недостающий региону фельдшерско-акушерский пункт. Таким образом, первичная медико-санитарная помощь оказывается югорчанам в 69 ФАПах и 31 участковой больнице.
На площадке Няганской поликлиники и амбулатории в поселке Талинка Октябрьского района реализован пилотный проект по выдаче льготных лекарств в электронном посредством мобильного приложения. Всего за квартал было выписано 650 электронных рецептов, обслужено 290 пациентов. До конца года данный сервис будет внедрен во всех медицинских организациях Югры.
Кроме того, в начале года в Нягани открылся филиал центра медицины катастроф. Это ускорило доставку пациентов Белоярского, Октябрьского, Кондинского и Советского районов в медицинские центры автономного округа. В целом в регионе в круглосуточной готовности к вылету базируются самолет и 5 вертолетов Ми-8. По итогам первого квартала ими было осуществлено 430 вылетов, эвакуированы 698 человек.
Для проведения плановой профилактики в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Югры используются передвижные медицинские комплексы. В зимний период консультативно-диагностическая помощь была оказана 4559 югорчанам из 15 населенных пунктов.
С апреля 2019 года в Сургутском кардиоцентре работает современный компьютерный томограф, которых в целом по России насчитывается всего 5 единиц. В первом квартале обследование на нем прошли 2 тысячи югорчан. А до конца года пройдут еще 7 тысяч.
За 3 месяца проведено 1590 операций на сердце, 1023 рентгенэндоваскулярных вмешательства. Хирургами автономного округа выполнено 2 пересадки почек, 1 пересадка печени.
Сегодня в Югре работают 8576 врачей. К концу года их численность увеличится на 146 специалистов.
Напомним, что для реализации указа президента России в Югре сформировано 11 портфелей проектов, основанных на национальных проектах: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт».
В рамках указанных портфелей в автономном округе запущено 47 региональных проектов.