В Югре выдано более 141 тыс. сертификатов на материнский капитал

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В Югре за тринадцать лет действия государственной программы поддержки семей с детьми (с 2007 года) число выданных сертификатов на материнский капитал составило 141 182 тысяч. Из них полностью распорядились капиталом чуть более 112 тыс. владельцев. Общая сумма израсходованных югорчанами средств превысила 34 млрд рублей.
Самое востребованное направление – улучшение жилищных условий. На эти цели 83 тыс. владельцев сертификатов на маткапитал получили 32 млрд рублей. Из них большая часть средств (78%) перечислены банкам в счёт погашения кредитов и займов на приобретение жилья. В этом случае для использования маткапитала не нужно дожидаться трёхлетия второго ребёнка, с рождением которого возникло право на государственную поддержку.
На образование детей 17 тыс. югорских семей потратили 801 млн руб. Кроме того, 177 человек направили на увеличение будущей пенсии матери.
Жители Ханты-Мансийского автономного округа активно оформляют ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Напомним, они положены семьям, у которых доход на одного члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте на второй квартал прошлого года . Такую регулярную выплату из маткапитала могут оформить те семьи, у которых второй (третий или последующий) ребенок был рождён или усыновлён после 1 января 2018 года. В настоящее время получателями ежемесячной выплаты из маткапитала является 1106 человек. Почти за два с половиной года в рамках этого направления югорчанам выплачено 146 млн рублей.
Размер материнского капитала с 1 января 2020 года составляет:
- 466 617 рублей – за рождение (усыновление) первенца после 1 января 2020 года (в случае рождения второго ребенка после этой даты, размер маткапитала увеличивается на 155 тыс. рублей);
- 616 617 рублей – за рождение (усыновление) второго, третьего или последующих детей после 1 января 2020 года, при условии, что право на маткапитал возникло впервые.
Подробная информация о том, как оформить и распорядиться материнским капиталом размещена на сайте ПФР в разделе «Гражданам – Получателям МСК».
Информация предоставлена Департаментом Общественных и внешних связей ХМАО – Югры