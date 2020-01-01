Губернатор Югры утвердила дополнительные меры безопасности в муниципалитетах Сургутского района

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В дополнение к действующим мерам по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, губернатор Югры Наталья Комарова утвердила постановление об ограничении на период эпидемиологического неблагополучия въезд граждан в г. Лянтор, п. Федоровский и п. Нижнесортымский Сургутского района, и выезд из них по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, а также частным автомобильным дорогам.
Установленные ограничения не распространяются на граждан, въезд и выезд которых в эти муниципальные образования обусловлен исполнением ими трудовой (служебной) деятельности или иными обязательствами, основанными на гражданских договорах, при наличии соответствующих подтверждающих документов, в том числе электронного уведомления в государственной информационной системе самоконтроля передвижения граждан в период действия режима повышенной готовности «Цифровое уведомление».
Работодателям, направляющим на территорию муниципальных образований работников, рекомендовано обеспечить наличие у них документов и электронного уведомления, подтверждающих основание для въезда в муниципальные образования, а также информирование работников о необходимости соблюдения данных требований.
В соответствии с принятым постановлением будет обеспечена деятельность круглосуточных контрольно-пропускных пунктов для проверки соблюдения мер, направленных на защиту населения и территории автономного округа в период эпидемиологического неблагополучия, в п. Федоровский, Лянторе, п. Нижнесортымский.
Постановлением также рекомендовано ПАО «Сургутнефтегаз» при перевозке работников к месту осуществления производственной деятельности использовать отдельные транспортные средства с заполнением их пассажирами не более 50% от общего количества мест, с соблюдением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и последующей обязательной дезинфекцией на специально предусмотренных для этих целей площадках.
Главе Сургутского района дано поручение до 23 мая направить в ПАО «Сургутнефтегаз» предложения по размещению карантинных объектов (изолированные здания, помещения).
Главам муниципальных образований, о которых идет речь в постановлении, рекомендовано осуществлять контроль за ежедневным проведением обработки дезинфицирующими средствами территорий общего пользования, за соблюдением установленных ограничений; Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по автономному округу - обеспечить контроль за соблюдением на этих территориях требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
Настоящее постановление вступает в силу с 23 мая.
Ознакомиться с документом можно на едином официальном сайте госорганов Югры.
Информация предоставлена Департаментом Общественных и внешних связей ХМАО – Югры