Правила выплаты правопреемникам средств пенсионных накоплений

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Правила выплаты правопреемникам средств пенсионных накоплений

В Югре, за четыре месяца 2020 года более 205 правопреемников получили средства пенсионных накоплений, что составляет более 19,3 млн рублей.

Каждый гражданин, у которого формируются средства пенсионных накоплений, имеет право заранее определить правопреемников своих средств пенсионных накоплений. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в любой территориальный орган Пенсионного фонда России либо в негосударственный пенсионный фонд (в зависимости от того, где формируются средства пенсионных накоплений).

Если при жизни человек не подавал в территориальные органы ПФР заявление о распределении средств пенсионных накоплений, в котором называл конкретных правопреемников, то средства выплачиваются по закону правопреемникам первой очереди, к которым относятся дети, родители, супруг (супруга) умершего. Если таковых нет, то претендовать на выплату могут правопреемники второй очереди: братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

Средства пенсионных накоплений в системе обязательного пенсионного страхования формируются у следующих категорий граждан:

у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счёт уплаты работодателем страховых взносов в Пенсионный фонд РФ; у застрахованных лиц, вступивших в Программу государственного софинансирования пенсии за счёт собственных добровольных взносов; у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии.

В 2002 – 2004 годах средства пенсионных накоплений формировались у женщин 1957 – 1966 года рождения и у мужчин 1953 – 1966 года рождения.

Обратиться в территориальный орган ПФР или НПФ с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений правопреемникам необходимо в течение 6 месяцев со дня наступления смерти застрахованного лица. Правопреемник, пропустивший указанный срок, может восстановить его в судебном порядке. Если человек умер до 23 мая 2005 года, то его правопреемникам восстанавливать срок для обращения не нужно.

Информация предоставлена Департаментом Общественных и внешних связей ХМАО – Югры

Пт, 05/22/2020 - 12:08

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