Общественная палата Югры подведет итоги работы по организации общественного наблюдения в регионе

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В Общественной палате автономного округа 28 мая 2020 года состоится онлайн совещание. Главная тема: «Презентация предварительных итогов работы по организации общественного наблюдения в Югре. Взаимодействие с Ассоциацией Независимого общественного мониторинга».
В мероприятии примет участие член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод. Он презентует доклад Фонда исследования проблем демократии «Общественное наблюдение на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации: о ходе подготовки в условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса». Текст доклада доступен по ссылке.
Председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова расскажет о предварительных итогах работы по организации общественного наблюдения за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ в автономном округе.
«Данное общественное наблюдение будет проходить единым блоком наблюдателей. Это консолидация всех сил нашего общества. В нем принимают участие активные граждане, общественные организации и политические партии, независимо от их взглядов. Мы являемся единой командой, для которой важна легитимность изъявления воли граждан. Считаю актуальным взаимодействие с Ассоциацией НОМ. Чем больше конструктивных людей будет включено в данный процесс, тем эффективней будут наши результаты», – отметила важность данного мероприятия председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова.
В ходе онлайн-совещания пройдет обсуждение участия общественных наблюдателей, организации их обучения в условиях ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции.
Добавим, что также итоги работы по формированию корпуса наблюдателей в муниципальных образованиях автономного округапредставят координаторы Общественной палаты Югры, координаторы и руководители региональных отделений политических партий, представители общественных организаций.
АУ ХМАО-Югры "Центр "Открытый регион"