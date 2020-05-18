Конституция РФ: бережное отношение к животным

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Конституция РФ: бережное отношение к животным
Фото voshod-vad.ruФото voshod-vad.ru
Фото voshod-vad.ru

Согласно поправки в статью 114 Конституции страны Правительство РФ осуществляет меры, направленные на «формирование в обществе ответственного отношения к животным».

Поправка в Основной закон РФ – укрепление воспитательной функции государства. Через любовь, заботу и ответственное отношение к животным – формируется цивилизованное гуманное общество.

«Поправка о гуманном, ответственном обращении к животным – крайне важное, необходимое дополнение в Конституцию. Её главный ориентир – с раннего возраста мы обязаны воспитывать в наших детях бережное отношение к окружающему миру. Поправка позволит кардинально поменять в лучшую сторону наше отношение к животным», – подчеркнул атаман казачьего общества «Станица Кондинская» Сергей Популов.

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Фото voshod-vad.ruФото voshod-vad.ru
Фото voshod-vad.ru
Фото voshod-vad.ruФото voshod-vad.ru
Фото voshod-vad.ru
Пнд, 05/25/2020 - 10:23

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