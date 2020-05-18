Работающие югорчане 65 лет и старше смогут продлить электронные больничные до 29 мая

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Работающие югорчане 65 лет и старше смогут продлить электронные больничные до 29 мая
Фото 24rus.ruФото 24rus.ru
Фото 24rus.ru

Правительство РФ утвердило новое Постановление, в соответствии с которым работникам 65 лет и старше предоставляются электронные больничные листы с 12 по 29 мая 2020 года.

Речь идет о гражданах, которые продолжают находиться на самоизоляции из-за коронавируса, не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске. Для оформления ЭЛН работникам указанной категории необходимо известить работодателя о намерении получить больничный любым удаленным способом (телефон, СМС, e-mail, мессенджер и т.п.)

«Временный порядок дистанционного оформления больничных для работающих граждан 65 лет и старше будет аналогичен тому, что действовал с 6 по 19 апреля и с 20 по 30 апреля. Электронные больничные, как и прежде, будут оплачены за счет средств ФСС напрямую работникам за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного, – рассказал управляющий отделением Фонда социального страхования РФ по ХМАО-Югре. – Они будут оформляться на основе данных, которые нам через бухгалтерские сервисы направят работодатели. Югорчанам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы».

Добавим, расчет пособий по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100% размере. Для расчета берется заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69 961,65 рубля в месяц.

РО ФСС по ХМАО-Югре

Фото 24rus.ruФото 24rus.ru
Фото 24rus.ru
Фото 24rus.ruФото 24rus.ru
Фото 24rus.ru
Пнд, 05/25/2020 - 10:32

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