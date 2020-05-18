Родовой сертификат: выбор роддома за мамой

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Стоимость родового сертификата в 2020 году выросла на одну тысячу рублей. Теперь его номинал составляет 12 тысяч рублей. В перечень услуг, предоставляемых по сертификату, с этого года включена помощь психологов, соцработников и, при необходимости, – юристов, услуги которых будущие мамы могут получить в стенах медицинских учреждений. О том, для чего нужен родовой сертификат, рассказывает начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности регионального отделения Фонда соцстрахования РФ Феофан Конев.
Какие гарантии?
Когда тест на беременность показывает 2 полоски – это не только означает, что осуществилась мечта, но и сигнализирует о том, что настало время для медицинского наблюдения. Чтобы у российский женщин была возможность получать качественные услуги, вот уже 14 лет в стране действует программа «Родовой сертификат» национального проекта «Здоровье».
– Право на родовой сертификат появляется на 30 неделе беременности, если ожидается двойня или тройня– на 28-ой при непрерывном наблюдении в женской консультации по месту жительства. Это государственный финансово-медицинский документ, выдающийся на руки будущей роженице. На нём находится определенная сумма бюджетных денежных средств. «Фишка» в том, что его обладательницы – будущие мамы – могут выбрать учреждение здравоохранения, где появится на свет ребенок и где его будут наблюдать в первый год жизни. За каждый предъявляемый сертификат больницы получают от государства в лице Фонда соцстрахования РФ дополнительные финансовые средства, которые можно израсходовать на оснащение клиник современным оборудованием и премирование медработников. Понятно, что все государственные медицинские учреждения, в любом случае, финансируются и без всяких сертификатов – по бюджетным стандартам. А все роженицы – будут приняты в этих консультациях и роддомах без сертификатов. Но все же для того, чтобы получить эти деньги, медучреждениям нужно выдержать конкуренцию и стараться соответствовать стандартам качества оказания медицинской помощи: чем они выше – тем больше пациентов, а значит – и финансовой поддержки от государства, – рассказывает начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности регионального отделения Фонда социального страхования РФ Феофан Конев.
Во время беременности, родов и в послеродовой период
Из сертификата номиналом 12 тысяч рублей, четыре тысячи рублей – дополнительно оплачивают услуги женской консультации. Это сопровождение врача-гинеколога, различные виды обследования, УЗИ, бесплатные витамины, правовую, психологическую и медико-социальную помощь. Если будущая мама сама еще почти ребенок, в женской поликлинике, поинтересуются о ее семье, о том, в каких условиях предстоит расти ее малышу и не потребуется ли в дальнейшем дополнительная помощь. Если у женщины неблагоприятная ситуация в семье, проблемы с мужем, то здесь помогут организовать поддержку центра помощи семье и детям.
Шесть тысяч рублей идут на оплату медпомощи, оказанной мамам и новорожденным во время и после родов.
На медосмотр ребенка в первый год жизни предусмотрены две тысячи рублей.
– Родовой сертификат действует на территории всей России – его одинаково могут принять врачи любого региона, муниципалитета и населенного пункта. В рамках федеральной программы «Родовой сертификат» приоритетного национального проекта «Здоровье» в первом квартале этого года лечебным учреждения Югры перечислено порядка 50 млн рублей. Отрадно, что и мамы, и малыши нашего округа сегодня могут рассчитывать на доступную и высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая за пределы региона. Наши перинатальные центры – одни из лучших в стране, – отмечает представитель Фонда.
Обязателен ли родовой сертификат?
Если женщина наблюдается и рожает в частной платной клинике (или в государственной, но тоже за деньги), то дело до его оформления, вероятно, не дойдет и вовсе. Если рожать предстоит в государственном роддоме без использования платных услуг, а сертификат по каким –то причинам оформлен не был, то учреждение примет женщину и без него, а затем оформит его самостоятельно, говорит Феофан Конев
– Если у роженицы, являющейся гражданкой России, отсутствует родовой сертификат, то государственные медучреждения не вправе отказать в обслуживании, а также требовать оплаты за свои услуги. Однако удобнее оформить этот документ заблаговременно. Это гарантированно позволит реализовать возможность выбора роддома и врача-акушера, – рекомендует представитель Фонда соцстрахования. – Важно запомнить, что сертификат невозможно обналичить. Кроме того, если роженица самостоятельно оплачивает какие-либо дополнительные услуги (связанные с беременностью и родами), то они не могут быть в последующем компенсированы за счет сертификата.
Родовой сертификат выдается на 30 неделе беременности (при многоплодной беременности – на 28-ой) при непрерывном наблюдении в женской консультации
Номинал родового сертификата в 2020 году – 12 тысяч рублей. Указанные денежные средства медучреждения получают только при условии, что роды завершились благополучно и последующее профилактическое наблюдение ребенка выполнено своевременно и в полном объеме.
Родовой сертификат дает женщине право самостоятельно выбрать медицинское учреждение для ведения беременности, родов и последующего профилактического (диспансерного) наблюдения ребенка.
В 2019 году медорганизациями Югры только на оплату услуг по родовспоможению в региональное отделение Фонда соцстрахования РФ было предъявлено свыше 19 тысяч талонов родового сертификата.
Елена Баканова