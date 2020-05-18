НОМ рассказал о новеллах избирательного законодательства

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НОМ рассказал о новеллах избирательного законодательства
фото hantimansiysk.bezformata.comфото hantimansiysk.bezformata.com
фото hantimansiysk.bezformata.com

19 мая состоялась онлайн-площадка Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» – «Новеллы избирательного законодательства: взгляд экспертов».

 

На онлайн-площадке эксперты обсудили новации российского избирательного законодательства: какие изменения в избирательном процессе предлагаются законопроектами, как новыми правовыми решениями смогут воспользоваться участники выборов и референдумов.

 

Модератором мероприятия выступил ответственный Секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Точенов.

 

В начале мероприятия эксперты высказались о нюансах внедрения новых цифровых технологий в электоральный процесс. Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев подчеркнул, что в современном мире прогресс не остановить и государственная система, в этом смысле, не должна отставать от тенденций развития современного общества. По его мнению, для проведения дистанционных форм голосования «есть и нормативные и технические возможности». Эпидемиологическая обстановка в стране, отметил эксперт, не должна останавливать демократические процедуры: гражданам необходимо иметь «веер возможностей» для того, чтобы проявить свою электоральную активность.

 

Сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль», член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод также отметил значимость широкого общественного обсуждения нововведений в избирательном законодательстве:

 

«Мы должны выслушать все стороны, изучить все плюсы и минусы новых форм голосования. Самое главное для нас – продумать механизмы системной защиты персональных данных, новых форм голосования от накруток и различного рода вторжения в тайну голосования. Мы этим будем заниматься, взаимодействуя с Центральной избирательной комиссией РФ».

 

Председатель движения «Корпус «За чистые выборы», исполнительный директор Ассоциации НОМ Алёна Булгакова подчеркнула, что избирательная система России в современных условиях принимает более гибкий характер, адаптируясь под новые запросы и вызовы времени. Спикер заявила, что новеллы в избирательном законодательстве направлены на «защиту жизни и здоровья граждан страны, а также снижение нагрузки на участки для голосования», что будет способствовать повышению уровня электоральной активности граждан на выборах. Технологии новых форм голосования, подчеркнула эксперт, нужно оттачивать и доводить до совершенства в вопросах обеспечения тайны голосования и общественного контроля. Ассоциация НОМ в данном вопросе открыта к широкому экспертному обсуждению.

 

Член правления Российской ассоциации политической науки, заместитель директора Истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов подчеркнул, что нововведения предусматривают расширение возможностей для избирателя для голосования вне помещения. Спикер сообщил, что, в случае, если гражданин по объективным причинам не может проголосовать на избирательном участке, ему необходимо помочь, открыв возможности альтернативных форм волеизъявления: электронного голосования и голосования посредством почты, которое рассчитано на разные категории избирателей. Электронный формат подачи голоса, по его мнению, будет способствовать привлечению внимания молодёжи к избирательному процессу, а голосование по почте будет наиболее удобно старшей части нашего общества.

 

«Мы должны обеспечить возможности для участия максимального количества избирателей в этом процессе, не должен быть потерян ни один голос», - заключил эксперт.

 

По словам директора юридического института Югорского государственного университета, регионального эксперта Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Станислава Розенко, «применение новых избирательных технологий не только позволит избирателям в полной мере реализовать свои права, с обязательным соблюдением принципов избирательного права в Российской Федерации, но и расширит возможности данной реализации».

 

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фото hantimansiysk.bezformata.comфото hantimansiysk.bezformata.com
фото hantimansiysk.bezformata.com
фото hantimansiysk.bezformata.comфото hantimansiysk.bezformata.com
фото hantimansiysk.bezformata.com
Пнд, 05/25/2020 - 10:46

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