О дополнительных мерах поддержки на период действия режима повышенной готовности югорчане могут узнать на портале «Открытый регион – Югра»

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О дополнительных мерах поддержки на период действия режима повышенной готовности югорчане могут узнать на портале «Открытый регион – Югра»

На портале открытого правительства Югры создан специализированный раздел «Поддержка», где публикуется информация о поддержке физических и юридических лиц.

Информация структурирована по разделам. Полезные для себя сведения могут получить как юридические, так и физические лица. Найти нужную информацию можно по названию ведомства, предоставляющего поддержку, либо по категории субъекта – получателя. Данные предоставляются профильными ведомствами с указанием электронного адреса (телефона) контактного лица.

Отдельно представлена информация о дополнительной поддержке предприятий и организаций малого и среднего бизнеса, категорий получателей.

В каждой из статей указан нормативно-правовой акт, регламентирующий предоставление мер поддержки.

На сегодняшний день в разделе собраны меры поддержки, которые оказываются органами исполнительной власти автономного округа: департаментами социального развития, финансов, экономики, труда и занятости, культуры, по управлению госимуществом, фондом поддержки предпринимательства и Росимуществом. Сведения регулярно обновляются.

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Пнд, 05/25/2020 - 16:35

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