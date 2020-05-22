НОМ рассказал о социологии в электоральных процессах

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22 мая 2020 года Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» провела образовательный вебинар: «Социология в электоральных процессах».
Эксперт Центра прикладных исследований и программ, политолог Николай Пономарев отметил:
«У социологии свой, очерченный предмет. В комплексе наука, с одной стороны, изучает большие социальные группы, с другой – социальные процесс и социальное поведение человека. Если убрать один из элементов – будет уже не социология. Предмет исследования социологов в рамках избирательного процесса – крайне сложен. Перспективы традиционной социологии заключаются в придании исследованиям более комплексного характера».
Эксперт Центра прикладных исследований и программ Арсений Беленький рассказал о методе интернет-социологии, подчеркнув, что данная форма исследования в России имеет не большой опыт применения и нуждается в совершенствовании.
«На Западе доля интернет-социологии, за последние пять лет дошла в сумме до двух третей от рынка, оставшись в тех же традиционных социологических компаниях. В России этого не произошло, но доля растёт», - сообщил эксперт.
Член Исполкома Корпуса «За чистые выборы», кандидат социологических наук Антон Лукаш подчеркнул, что социальная среда сегодня формируется во многом манипулятивно. Электоральная социология имеет цель понять, что вызывает доверие или недоверие к кандидатам, а также пассивность или активность электората. Предметами манипуляций в электоральной сфере являются «генеральная совокупность социологии», «выборочная социология» и «репрезентативность выборки».
«Положительный эффект активной разъяснительной деятельности НОМа в области избирательного права и избирательных процессов состоит в исключении и профилактике манипулирования в электоральных процессах в России», - считает директор юридического института Югорского государственного университета, региональный эксперт «Независимого общественного мониторинга» Станислав Розенко.