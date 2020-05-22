Югорчан приглашают принять участие в социальном проекте «Мечта ветерана»

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В России в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне реализуется всероссийский социальный проект «Мечта ветерана».
Цель проекта – объединиться, чтобы успеть выявить и осуществить мечты героев, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла.
Присоединится к проекту, стать партнером или волонтером может каждый. Для этого нужно загрузить информацию на специально созданный сайт «Мечта ветерана». Это может быть либо рассказ о жизни, участии в войне живущих рядом с нами ветеранов, их несбывшихся мечтах, либо информация о возможности принять участие в реализации этих желаний.
На данный момент на сайте проекта размещена информация о 28 ветеранах и их мечтах, об уже исполнившихся мечтах, и о том, благодаря кому это стало возможно.
Кто-то из представителей поколения победителей мечтает своими глазами увидеть Крымский мост, кто-то — отремонтировать крышу своего дома, кто-то — о новом слуховом аппарате, газовой плите, и даже просто о скамейке, на которой можно посидеть возле дома.
Реализация проекта продолжается.