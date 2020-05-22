Режим самоизоляции в Югре продлен до 15 июня

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Режим самоизоляции в Югре продлен до 15 июня

Действие режима обязательной самоизоляции граждан продлено в Югре до 15 июня включительно. Соответствующее постановление подписала губернатор автономного округа Наталья Комарова.

 

В этой связи продлена приостановка оказания стоматологических услуг, за исключением экстренной помощи, тренировочных процессов, деятельности детских игровых комнат, развлекательных центров для юных югорчан, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун, ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, объектов розничной торговли, за исключением реализующих устройства и средства связи, товары первой необходимости, аптечных учреждений, развлекательных и досуговых заведений.

 

Кроме того, продлено приостановление бронирования мест, приема и размещения граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах.

 

Органам местного самоуправления поручено с 1 июня и до завершения периода эпидемиологического неблагополучия осуществлять предоставление государственных услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния по предварительной записи с одновременным нахождением в помещении не более 4 человек, включая сотрудника загса.

 

В этой связи установлено, что покидать места жительства и пребывания югорчане могут и для регистрации актов гражданского состояния.

Ознакомиться с постановлением можно на едином официальном сайте государственных органов Югры.

 

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Чт, 05/28/2020 - 10:41

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