Наталья Комарова: Юнармия – целый мир

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Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила региональное отделение всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения Юнармия с 4-летием с момента образования.
«Более 7 тысяч активных, молодых югорчан объединились в Юнармии на таких ценностях, как братство, честь, преданность долгу, – сказала глава региона. – Югорские юнармейцы ведут свою деятельность во всех муниципалитетах автономного округа. Юнармия – целый мир. Юнармия – осознанный выбор профессии. Сердце движения – любовь к Родине, людям, своей семье».
Наталья Комарова подчеркнула, что каждый югорский юнармеец готов всегда прийти на помощь любому, кто в ней нуждается. В качестве примера она привела поступок юного жителя Федоровского Сургутского района Курмана Исакаева, который 4 июля 2019 года с риском для собственной жизни спас от гибели тонувшую девочку. В будущем молодой человек планирует работать спасателем.
«В клятве юнармейца есть такие слова: «Клянусь стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества». Уважаемые юнармейцы, эти обязательства останутся с вами навсегда – в этом ценность движения. Здоровья вам, вашим родным, близким, командирам, побед и успехов», – резюмировала Наталья Комарова.
Отметим, что сегодня, 28 мая, в рамках празднования 4-летия со дня образования юнармейцы запишут поздравительные видеооткрытки, которые разместят в социальных сетях, в режиме онлайн обменяются опытом в физической подготовке, рукопашном бое, преодолении полосы препятствий. Также будут организованы мастер-классы по изготовлению синтетических брелоков, голубей, обучению игре на гитаре и многие другие мероприятия.
По данным на 20 мая, в региональное отделение Юнармии входят 7746 юных югорчан, объединенные в 276 отрядов. Юнармейцы являются активными участниками и организаторами мероприятий, посвященных дням воинской славы и другим памятным датам, оказывают помощь на дому ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, участникам локальных конфликтов. Совместно с региональным отделением ДОСААФ они проводят тренировочные занятия, соревнования по стрельбе.
В 2019 году юнармейцы стали соорганизаторами цикла встреч в рамках всероссийского проекта «Диалоги с героями». Кроме того, в минувшем году получил импульс к развитию «Юнармия. Наставничество», в рамках которого юные члены движения посещают детские сады, начальные классы, центры социального обслуживания, где проводят различные мастер-классы, организуют концертные программы, показательные выступления.
С 10 января по 10 февраля прошел смотр-конкурс среди местных отделений по итогам деятельности за 2019 год. В результате победа была присуждена местному отделению Сургута. На втором месте – Сургутский район. Замкнули тройку лидеров отделения Нягани и Лангепаса.
1 мая состоялась первая в Уральском федеральном округе церемония посвящения в юнармейцы в формате онлайн. 21 школьник из Когалыма вступил в ряды движения.