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28 мая 2020 года состоялась пресс-конференция с Управляющим Отделением Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Татьяной Зайцевой.
Поводом для встречи с окружными СМИ стало обсуждение темы «Ежемесячные выплаты на детей от 0 до 3 лет и единоразовой выплаты на детей от 3 до 16 лет», связанной с социально-экономической ситуацией в мире (COVID-19).
Так, в соответствии с Указом Президента РФ от 11 мая:
– ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей в месяц на детей от 0 до 3-х лет будет выплачено не только тем семьям, кто имеет право на материнский капитал, но и всем семьям, где есть такие дети (с апреля по июнь);
– пособие по ½ прожиточного минимума с 3 до 7 лет является одной из мер поддержки малообеспеченных семей. Выплату получит один из родителей ребенка, которому исполнилось 3 года, но ещё не исполнилось 8 лет. Доходы безработных родителей здесь не учитываются;
– единоразовая выплата в размере 10 000 рублей от 3 до 16 лет полагается родителям, независимо от их уровня доходов и является новой мерой поддержки семей государством в связи с эпидемией коронавируса. Данная выплата является самой масштабной, но здесь важен тот факт, что возраст 16 лет действует до 1 июля 2020 года включительно.
Уже с 1 июня 2020 года югорские семьи начнут получать положенные выплаты. Выплаты для югорских семей с детьми предусмотрены государством и не зависят от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также пенсий, пособий, социальных выплат и других мер социальной поддержки. На эти выплаты не имеют права только граждане, лишенные родительских прав.
Всего на выплаты в размере 5 000 рублей претендует порядка 62,5 тысяч югорчан. Это довольно масштабные выплаты на сумму свыше 503,5 млн рублей. Отметим, что некоторые родители имеют право сразу на две выплаты, потому как в семье есть дети в возрасте до 3 лет и с 3 до 16. Опекуны ребёнка могут оформить единовременную выплату, только лично обратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда России или в Многофункциональный центр по предварительной записи.
Татьяна Зайцева, отметила, что на данный момент обратилось 68 % югорчан, претендующих на единовременную выплату. Свыше 153 тысяч югорских семей, в которых есть дети от 3 до 16 лет, уже подали заявления. На эти цели запланировано порядка 2 млрд рублей. Поскольку в Югре свыше 320 тысяч семей претендуют на президентские выплаты, то жителям Ханты-Мансийского автономного округа необходимо подать правильно заполненные заявления в установленные сроки. Специалисты Пенсионного фонда обрабатывают обращения граждан по трём видам выплат и своевременно выносят решения. В случае, если семья получила отказ на ту или иную выплату, то необходимо уточнить причины. Если отказ поступил по причине неправильно заполненных банковских реквизитов или данных на ребёнка, то следует повторно подать заявление», – пояснила управляющий ОПФР по ХМАО-Югре.
Она отметила, что практически 90 % всех заявлений, поступивших от жителей Югры на выплату по первому указу президента, были поданы именно через портал госуслуг, и призвала представителей региональных СМИ оказывать всяческое – информационное, консультативное, разъяснительное содействие югорским семьям с детьми, претендующим на эти выплаты, в части регистрации потенциальных заявителей в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и подготовки документов через портал госуслуг.
Материал подготовила Ирина Самсонова