В столице Югры назвали имена лучших юных художников

  • Русский
В столице Югры назвали имена лучших юных художников

В Окружном Доме народного творчества подвели итоги конкурса детского рисунка «Радуга Югры». Конкурс был посвящен 90-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и проводился в двух номинациях: «Моя земля – моя Югра» и «Народные традиции, обычаи и обряды народов, населяющих Югру». Конкурсные работы могли быть созданы в любой художественной технике и стилистике.

Поскольку заявки принимались в электронном виде, в творческом соревновании смогли принять участие юные мастера кисти и карандаша даже из самых удалённых уголков Югры. Всего на суд конкурсного жюри поступили 453 заявки из 22 муниципальных образований. Эксперты оценивали конкурсные работы по следующим критериям - творческий подход, оригинальность идеи, техника исполнения, композиция и глубина сюжета.

Итак, рады представить наших победителей! Гран-при в номинации «Моя земля – моя Югра» получает Осадчук Мария Андреевна (руководитель Г.А. Мефодий), город Нягань. А в номинации «Народные традиции, обычаи и обряды народов, населяющих Югру» высшей награды удостоена Смий Алёна Николаевна из города Мегион (руководитель С.О. Балыгина).

С полным списком дипломантов и лауреатов можно ознакомиться в приложении.

Окружной Дом народного творчества благодарит всех участников конкурса! Желает вдохновения и творческих свершений!

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

Тел.: (3467) 33-53-94. E-mail: odntugra@yandex.ru

Официальный сайт – odntugra.ru

Мы в социальных сетях – odntugra86

Пнд, 06/01/2020 - 11:49

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 