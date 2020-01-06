В столице Югры назвали имена лучших юных художников

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В Окружном Доме народного творчества подвели итоги конкурса детского рисунка «Радуга Югры». Конкурс был посвящен 90-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и проводился в двух номинациях: «Моя земля – моя Югра» и «Народные традиции, обычаи и обряды народов, населяющих Югру». Конкурсные работы могли быть созданы в любой художественной технике и стилистике.
Поскольку заявки принимались в электронном виде, в творческом соревновании смогли принять участие юные мастера кисти и карандаша даже из самых удалённых уголков Югры. Всего на суд конкурсного жюри поступили 453 заявки из 22 муниципальных образований. Эксперты оценивали конкурсные работы по следующим критериям - творческий подход, оригинальность идеи, техника исполнения, композиция и глубина сюжета.
Итак, рады представить наших победителей! Гран-при в номинации «Моя земля – моя Югра» получает Осадчук Мария Андреевна (руководитель Г.А. Мефодий), город Нягань. А в номинации «Народные традиции, обычаи и обряды народов, населяющих Югру» высшей награды удостоена Смий Алёна Николаевна из города Мегион (руководитель С.О. Балыгина).
С полным списком дипломантов и лауреатов можно ознакомиться в приложении.
Окружной Дом народного творчества благодарит всех участников конкурса! Желает вдохновения и творческих свершений!
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»
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