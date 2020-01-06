Юных югорчан приглашают на онлайн-марафон детства

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В День защиты детей пройдут праздничные мероприятия.
В День защиты детей в социальных сетях региона пройдет более 120 мероприятий в режиме онлайн.
Следите за событиями и участвуйте в марафоне детства по хэштегу #ДетиРулят86.
Также вас ждёт «Живая лента» новостей в группы региона «Югра» во ВКонтакте.
Служба информации портала «Открытый регион – Югра»
Фото: djankoiadm.ru
План мероприятий по проведению в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре марафона Детства, посвященного Международному Дню защиты детей
(1 июня 2020 года)
|
№ п/п
|
Время проведения
|
Наименование мероприятия
|
Ссылки на официальные аккаунты в социальных сетях
|
Краткое описание мероприятия
|
Организатор мероприятия
|
1.
|
09.00 ч.
|
Общеокружная онлайн зарядка
с кандидатом в мастера спорта по ушу, членом Федерации ушу России, член молодежной сборной команды страны
|
Выполнение упражнений на различные группы мышц, для людей разного возраста
|
Депспорт Югры
|
2.
|
09.00 ч.
|
Онлайн мастер-класс «Нарисуй сказку»
|
https://www.instagram.com/folkart86/
https://www.facebook.com/folkart86/
|
пост в социальных сетях с видео мастер-классом в процессе которого
дети смогут создать цветную иллюстрацию русской народной сказки «Колобок»
|
БУ «Центр ремесел»
|
3.
|
09.00 ч.
|
Онлайн мастер-класс по изготовлению свистульки «Рыбка»
|
онлайн мастер класс по изготовлению керамической игрушки - свистульки «Рыбка»
|
БУ «Центр ремесел»
|
4.
|
09.00 ч.
|
Лекция «Тема спорта в творчестве А.А. Дейнеки»
|
https://www.instagram.com/artmuseumhm/
https://www.facebook.com/gosmuzhm
|
Лекция в аудио-формате направлена на пропаганду здорового образа жизни. Лекция дополнена фотографиями картин советского художника Александра Дейнеки с изображениями спортсменов в различных видах спорта. Возраст 12+
|
БУ «Государственный художественный музей»
|
5.
|
10.00 ч.
|
Видео-презентация «Традиционный праздник кондинских манси «Праздник Трясогузки»
|
Прилетая на север, трясогузка – Вестница Большого Света – обычно держится возле жилья человека, нередко на стойбищах женщины разговаривают с этой птичкой, просят её, чтобы она охраняла детей. Именно поэтому «Праздник Трясогузки» посвящен детям и проводится в музее «Торум Маа» в День защиты детей
Видео-ролик представляет опыт проведения праздника в музее «Торум Маа»
|
БУ «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»
|
6.
|
10.00 ч.
|
Музейное занятие «Знакомимся – пейзаж!»
|
https://www.instagram.com/artmuseumhm/
https://www.facebook.com/gosmuzhm
|
На примерах картин из фондов Государственного художественного музея, ребята познакомятся с жанром «Пейзаж», узнают его разновидности. В конце занятия ребят ждут вопросы на закрепление материала, ответы они смогут написать в комментарии.
Возраст 6+
|
БУ «Государственный художественный музей»
|
7.
|
10.00 ч.
|
Доброе утро с Сургутским театром!
|
https://www.instagram.com/teatr.surgut/?hl=ru
|
Начнем утро вместе с театром! Актеры театра проведут зарядку, поделятся полезными и важными советами на грядущий день и зарядят позитивом
|
Сургутский театр
|
8.
|
10.00 -
18.00 ч.
|
Театральный квест
|
https://www.instagram.com/teatr.surgut/?hl=ru
|
В течение дня будет идти онлайн квест, состоящий из различных этапов, в которых будут задания на эрудицию, знание литературы, мультфильмов и кино и другие загадки. В конце дня будут подведены итоге и объявлены победители, которые получат призы от театра
|
Сургутский театр
|
9.
|
11.00 ч.
|
Онлайн-поздравление с Днем защиты детей
|
Онлайн-поздравление детей в костюме сказочных персонажей
|
Государственная библиотека Югры
|
10.
|
11.00 ч.
|
Мастер-класс «Цветущая сирень»
|
https://www.instagram.com/artmuseumhm/
https://www.facebook.com/gosmuzhm
|
На мастер-классе с помощью гуашевых красок и бумаги, ребята нарисуют ветку цветущей сирени.
Возраст 4+
|
БУ «Государственный художественный музей»
|
11.
|
11.00 ч.
|
Проведение викторины о мультфильмах
|
https://www.instagram.com/kvantorium86/?hl=ru
предлагаемые аккаунты для большего охвата пользователей
|
В качестве развлекательного контента в социальной сети публикуется стоп-кадры из нескольких мультфильмов, форматированные фотографии героев мультфильмов (силуэт, частичное изображение). Участникам предлагается отгадать мультфильм и имя героя
|
АУ «Региональный молодежный центр» ДТ «Кванториум»
|
12.
|
11.00 ч.
|
Мастер-класс «Графика»
|
https://vk.com/igohev.museum?w=wall-103440401_1588
|
Мастер-класс «Графика» от заведующего «Детской художественной галереи» Светланы Харитоновой, ребята с помощью простого карандаша и черной гелевой ручки создадут дружественный рисунок, а после смогут увидеть онлайн-выставку детского творчества
|
БУ «Государственный художественный музей Филиал «Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева»
|
13.
|
11.00 ч.
|
Игровая программа
«Игра в колобок»
|
Вконтакте https://vk.com/nyagantheatre
Одноклассники https://ok.ru/nyaganskyt
|
Игровая программа
продолжительностью 30 минут, возрастной категории 3+
участники вместе с артистом Юлей Шенгиреевой будут разыгрывать сказку колобок. Трансляция в YouTube конференции в режиме zoom
|
БУ «Няганский театр юного зрителя»
|
14.
|
11.00 ч.
|
Мульти песни с актером театра Денисом Ермаковым.(0+)
|
Все мы любим советские мультфильмы и песни из них! Вот теперь по пятницам и воскресеньям наш актёр Денис Ермаков и его друг Мультяшкин будут вам мультфильмы показывать и песни петь
|
БУ «Ханты-Мансийский театр кукол»
|
15.
|
11.00 –
11.15 ч.
|
Мастер класс по мини-футболу
|
Видео – трансляция упражнений для занятий мини-футболом
|
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа «Вымпел»
|
16.
|
12.00 ч.
|
«Дети о себе и семье»
|
Вконтакте https://vk.com/nyagantheatre
Одноклассники https://ok.ru/nyaganskyt
|
Видеоролик – ответы детей на вопросы о детстве, семье и будущей профессии
|
БУ «Няганский театр юного зрителя»
|
17.
|
12.00 ч.
|
Игра «Найди отличия»
|
https://www.instagram.com/artmuseumhm/
https://www.facebook.com/gosmuzhm
|
Участвуя в игре, ребята ближе познакомятся с произведениями русских художников из коллекции Государственного художественного музея! Проверят свою внимательность, сравнивая изображения картин и находя в них отличия! Первые 10 участников, приславшие правильные ответы в комментария, получат открытки с изображениями картин из фондов музея. Первые 10 участников, приславшие правильные ответы в комментария, получат открытки с изображениями картин из фондов музея. Возраст 6+
|
БУ «Государственный художественный музей»
|
18.
|
12.00 ч.
|
Флешмоб «Все вместе»
|
Классический флешмоб с участием артистов театра. Артисты сыграют с ребятами в интерактивную игру
|
АУ «Нижневартовский театр юного зрителя»
|
19.
|
12.00 ч.
|
Цикл мероприятий «Радуга детства», посвященных Международному дню защиты детей
|
@odntugra86
|
В рамках цикла мероприятий состоится он-лайн выставка детских работ Студии гончарного мастерства;
- видео урок по рисованию «Мир глазами детей»
(пальчиковое рисование)
|
АУ «Окружной Дом народного творчества»
|
20.
|
12.00 ч.
|
Итоги конкурса от Бармалея «Танцуй СЕЛЁДКУ»
|
Вконтакте: https://vk.com/hmteatrkukol
|
Бармалей и Крокозябра придумали конкурс! Пришло время подвести итоги. Самые селёдочные и бармалеечные танцы будут опубликованы в социальных сетях Ханты-Мансийского театра кукол, а самый СЕЛЁДОЧНЫЙ танец ожидает особенный приз
|
БУ «Ханты-Мансийский театр кукол»
|
21.
|
12.00 ч.
|
Семейный он-лайн квиз, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
|
Аккаунт Музея геологии, нефти и газа в Вконтакте https://vk.com/ugraoilmuseum
Сайт Музея: http://www.muzgeo.ru/
|
Семьям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в режиме он-лайн предлагается принять участие в квизе, посвящённом празднованию 75-летия Победы в ВОВ. Юные любители интеллектуальных игр вместе с родителями будут отвечать на вопросы, связанные с научными открытиями в годы Великой отечественной войны, подвигами героев, военными событиями. В день проведения квиза, в 12.00 на официальном сайте Музея геологии, нефти и газа, а также в официальных аккаунтах в социальных сетях музея опубликуются вопросы квиза, на которые семьи-участники будут должны ответить в течение суток. Подведение итогов состоится 5 июня.
Комментарии: Квиз проводится в формате «он-лайн» на сайте Музея геологии, нефти и газа http://www.muzgeo.ru/, в социальной сети Вконтакте https://vk.com/ugraoilmuseum. Вопросы будут опубликованы 1 июня 2020 года (к вопросам будет приложен бланк ответов, который нужно направить организаторам в течение суток, и google-форма, в которую нужно внести ответы - кому как удобнее)
|
БУ «Музей геологии, нефти и газа»
|
22.
|
12.00 ч.
|
Онлайн-трансляция музыкального спектакля для семейного просмотра «Сказка на бубне» 6+
|
Музыкальный спектакль «Сказка на бубне», поставлен приглашенными режиссерами Андреем и Симой Пронькиными. В основе спектакля лежит музыкальная культура различных народов мира, а спектакль построен как экскурсия от одного музыкального инструмента к следующему. В финале спектакля зрителям будет представлена история, разыгранная на бубне в виде теневого театра.
Музыка - искусство, зафиксированное у всех народов на Земле. У всех людей были и есть свои обряды, связанные с жизнью общины и окружающим миром. Свадьба, рождение, смерть, охота и сбор урожая, небесные явления и смена времен года. Народная музыка всех стран и континентов по сути своей схожа, и, чем больше с ней знакомишься - тем больше убеждаешься в этом. Предметом нашего поиска являются в том числе легенды и мифы о музыке и музыкальных инструментах.
Спектакль в большой степени рассчитан на импровизацию, музыкальная программа может меняться от раза к разу, какие-то инструменты могут добавляться, какие-то исчезать, песни и рассказы тоже могут со временем изменяться
|
БУ «Театр обско-угорских народов - Солнце»
|
23.
|
12.00 -
12.30 ч.
|
«Подготовься к ГТО»
|
|
Онлайн-тренировка для детей и подростков разного возраста. Мероприятие направлено на правильное выполнение техники упражнений при сдаче нормативов комплекса ВФСК ГТО
|
Дирекция спортивных сооружений г.Нижневартовск
|
24.
|
12.00 -
12.15 ч.
|
Просмотр видеоролика «Знакомство с клубом»
|
https://web.facebook.com/AYKSKMUSTANG
https://vk.com/clubmustangugra
https://www.youtube.com/channel/UCTARaBss8nipzBW4IVY-fLQ?view_as=subscriber
|
Демонстрация видеоролика
|
Специалист по связям с общественностью АУ КСК «Мустанг»
|
25.
|
12.00 –
16.00 ч.
|
Рисуем всей семьёй
|
Размещение в официальной группе колледжа Вконтакте рисунков обучающихся на тему: «Пусть всегда будет солнце!»
|
БУ «Сургутский колледж русской культуры им.А.С.Знаменского»
|
26.
|
12.00 –
18.00 ч.
|
По страницам любимых книг
|
https://www.instagram.com/teatr.surgut/?hl=ru
|
Актеры будут читать стихи, сказки и рассказы из русской и зарубежной литературы для детей и подростков
|
Сургутский театр
|
27.
|
13.00 ч.
|
«Секреты от Алёнки» (0+)
|
Две замечательные актрисы театра, Екатерина Цыганец и София Железняк, приготовили для вас что-то волшебное и сказочное "СЕКРЕТЫ ОТ АЛЁНКИ"!
Каждый понедельник и среду кукла Алёнка будет читать вам «Сказки про мам» современного русского детского писателя и сценариста Сергея Седова, да не просто читать, это будут настоящие рукодельные МУЛЬТФИЛЬМЫ!
|
БУ «Ханты-Мансийский театр кукол»
|
28.
|
13.00 ч.
|
Театральная читка «Умеешь ли ты свистеть Йоханна?»
|
Вконтакте https://vk.com/nyagantheatre
Одноклассники https://ok.ru/nyaganskyt
|
Театральная читка произведения Ульфа Старка «Умеешь ли ты свистеть Йоханна?», возрастная категория 6+,
Продолжительность 45 минут.
Трансляция в YouTube
конференции в режиме zoom
|
БУ «Няганский театр юного зрителя»
|
29.
|
13.00 ч.
|
Видео проект «На защите детства»
|
Поздравить мальчиков и девочек «прилетит» самая известная няня -волшебница на свете - Мери Поппинс. Именно она познакомит ребят с «защитниками детства»: добрым Доктором, смелым Военным и мудрым Учителем
|
АУ «Нижневартовский театр юного зрителя»
|
30.
|
13.00 ч.
|
прямой эфир - объявление победителей детского конкурса рисунков по сказке «Варежка», пост о победителях детского конкурса рисунков по сказке «Варежка»
|
https://www.instagram.com/folkart86/
в записи -https://vk.com/folkart86
https://www.facebook.com/folkart86/
|
Онлайн конкурс детских рисунков по русской народной сказке «Варежка», проводится в период
с 25.05.2020 по 29.05.2020,
онлайн голосование работ с 30.05.20 по 31.05.20.
01.06.20 подведение итогов и определение победителей
с учетом итогов онлайн-голосования и мнения жюри
|
БУ «Центр ремесел»
|
31.
|
13.00 ч.
|
Изо-ребус
|
https://www.instagram.com/artmuseumhm/
https://www.facebook.com/gosmuzhm
|
Ребятам будет необходимо разгадать ребусы по картине из коллекции музея. Возраст 6+
|
БУ «Государственный художественный музей»
|
32.
|
13.00 ч.
|
Творческий открытый челленж
#пусть_всегда_ будет_солнце.
|
https://vk.com/gallery_raishev
https://instagram.com/gallery.raishev?igshid=18q89k0i..
|
Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева объявляет старт челленжа детских рисунков «Пусть всегда будет солнце»
Итогом станет онлайн - выставка рисунков на тему солнечного детства возраст 4+
|
БУ «Государственный художественный музей Филиал «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева»
|
33.
|
13.00 -
14.00 ч.
|
Проведение
в онлайн формате рубрики «Детское караоке»
|
https://www.instagram.com/kvantorium86/?hl=ru
предлагаемые аккаунты для большего охвата пользователей
|
В качестве развлекательного контента в прямом эфире транслируются детские песни (клип) с напечатанным внизу экрана текстом песни
|
АУ «Региональный молодежный центр» ДТ «Кванториум»
|
34.
|
13.00 –
15.00 ч.
|
Волшебные мелодии
|
Размещение в официальной группе колледжа Вконтакте видео обучающихся
|
БУ «Сургутский колледж русской культуры им.А.С.Знаменского»
|
35.
|
14.00 ч.
|
Онлайн трансляция с выставки работ выпускников школы искусств,
г. Урай
|
выставка продемонстрирует творческие работы выпускников школы искусств г. Урай
|
БУ «Центр ремесел»
|
36.
|
14.00 -
15.00 ч.
|
Прямой эфир со спортсменом-всадником
|
https://www.instagram.com/aykskmustang/
|
Проведение прямого эфира с членом сборной команды России по конному спорту Тагировым Глебом
|
Специалист по связям с общественностью АУ КСК «Мустанг»
|
37.
|
15.00 ч.
|
Спектакли участников II фестиваля семейных кукольных спектаклей «Варежка»
|
Рубрика «Вспоминаем!». Спектакли участников II фестиваля семейных кукольных спектаклей «Варежка»
|
БУ «Ханты-Мансийский театр кукол»
|
38.
|
15.00 ч.
|
Игровая программа «Весёлая клякса»
|
Вконтакте https://vk.com/nyagantheatre
Одноклассники https://ok.ru/nyaganskyt
|
Игровая программа продолжительностью 30 минут, возрастная категория 6+
Участники вместе с артистом Жанной Ханьжиной будут рисовать рисунки.
Трансляция в YouTube
конференции в режиме zoom
|
БУ «Няганский театр юного зрителя»
|
39.
|
15.00 ч.
|
Мастер-класс «Закат в Сахаре»
|
https://vk.com/igohev.museum?w=wall-103440401_1588
|
Онлайн мастер-класс по рисованию в технике гуаши от научного сотрудника Дома-музея Ольги Грибачевой
|
БУ «Государственный художественный музей Филиал «Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева»
|
40.
|
15.00 ч.
|
Онлайн-урок «Рисуем цветы»
|
https://www.instagram.com/artmuseumhm/
https://www.facebook.com/gosmuzhm
|
В режиме «Онлайн» научный сотрудник музея научит рисовать цветы, обращая внимание на их конструктивные особенности и пропорции Возраст 12+
|
БУ «Государственный художественный музей»
|
41.
|
16.00 ч.
|
Мастер-класс «Ромашки»
|
https://www.instagram.com/artmuseumhm/
https://www.facebook.com/gosmuzhm
|
Мастер-класс «Ромашки» от члена Союза художников России Елизаветы Рябцевой.
Возраст 6+
|
БУ «Государственный художественный музей»
|
42.
|
16.00 ч.
|
В гостях у Николая Носова
|
https://www.instagram.com/teatr.surgut/?hl=ru
|
Мы расскажем интересные факты о всеми любимом писателе, авторе повестей и рассказов, создателе знаменитого Незнайки – Николае Носове, а после зрители услышат одно из его произведений
|
Сургутский театр
|
43.
|
16.00 ч.
|
Выпуски рублики «Бармалей и Крокозябра». (1-10)
|
Рубрика от главного режиссера ХМТК и поэта и музыканта Глеба Успенского
|
БУ «Ханты-Мансийский театр кукол»
|
44.
|
17.00 ч.
|
Спектакли участников III фестиваля семейных кукольных спектаклей «Варежка»
|
Рубрика «Вспоминаем!».
Спектакли участников III фестиваля семейных кукольных спектаклей
|
БУ «Ханты-Мансийский театр кукол»
|
45.
|
18.00 ч.
|
Выпуски рубрики «Бармалей и Крокозябра». (11-последний)
|
Рубрика от главного режиссера ХМТК и поэта и музыканта Глеба Успенского
|
БУ «Ханты-Мансийский театр кукол»
|
46.
|
18.00 ч.
|
Игровая программа «Танцуй, как я!»
|
Вконтакте https://vk.com/nyagantheatre
Одноклассники https://ok.ru/nyaganskyt
|
Игровая программа продолжительностью 30 минут, возрастная категория 6+
Участники вместе с артистами Екатериной Ушаковой и Никитой Шатовым будут танцевать.
Трансляция в YouTube
конференции в режиме zoom
|
БУ «Няганский театр юного зрителя»
|
47.
|
18.00 ч.
|
Проведение викторины о сказках
|
https://www.instagram.com/kvantorium86/?hl=ru
предлагаемые аккаунты для большего охвата пользователей
|
В качестве развлекательного контента в социальной сети публикуется картинка с изображением 3-4 элементов (мини-рисунков, эмоджи), передающих содержание или название сказки
|
АУ «Региональный молодежный центр» ДТ «Кванториум»
|
48.
|
18.00 -
18.30 ч.
|
«Занимаюсь спортом всей семьей»
|
Семейная онлайн-тренировка, состоящая из комплекса общеразвивающих упражнений для выполнения в домашних условиях
|
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва»
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа»
|
49.
|
20.00 ч.
|
Сказка на ночь
«Капризная кошка»
|
Вконтакте https://vk.com/nyagantheatre
Одноклассники https://ok.ru/nyaganskyt
|
Сказка на ночь
«Капризная кошка»
Запись, возрастная категория 0+, продолжительность 4 минуты
|
БУ «Няганский театр юного зрителя»
|
50.
|
20.00 ч.
|
«Сказки из Теремка»
|
Сказки на ночь от театра кукол
|
БУ «Ханты-Мансийский театр кукол»
|
51.
|
в течение дня
|
Тематическое занятие «Вот какой зверь» из цикла «Музей глазами детей»
|
https://www.facebook.com/ugramuseum
https://www.instagram.com/ugramuseum
|
Предлагаем детям и родителям познакомиться с мамонтом.
Попытаться разгадать загадку исчезновения мамонтов ребята смогут на музейных онлайн занятиях
|
БУ «Музей Природы и Человека»
|
52.
|
в течение дня
|
Квест «Живая земля»
|
https://www.facebook.com/ugramuseum
https://www.instagram.com/ugramuseum
|
Предлагаем школьникам познакомиться с коллекцией керамики из фондов Музея Природы и Человека и принять участие в квесте. Мероприятие сопровождает вступительная видеоэкскурсия об истории и технологии изготовления керамики, а также о её значении в жизни человека
|
БУ «Музей Природы и Человека»
|
53.
|
в течение дня
|
Квест «First quest»
|
https://www.facebook.com/ugramuseum
https://www.instagram.com/ugramuseum
|
Онлайн викторина - квест по истории Музея Природы и Человека и музейной коллекции
|
БУ «Музей Природы и Человека»
|
54.
|
в течение дна
|
Конкурс рисунков
|
Все желающие дети для конкурса рисуют творческие работы на театральную тематику «Мой любимый спектакль». По окончанию конкурса, рисунки будут опубликованы для зрительского голосования. Участник, набравший наибольшее количество голосов, получит приз
|
АУ «Нижневартовский театр юного зрителя»
|
55.
|
в течение дня
|
Концерт, посвящённый 20-летию «Колледжа-интерната Центр искусств для одарённых детей Севера»
|
Концерт, посвящённый 20-летию «Колледжа-интерната Центр искусств для одарённых детей Севера»
|
БУ «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера»
|
56.
|
в течение дня
|
Онлайн-викторина «Кто живет в моей семье?»
|
Веселая онлайн-викторина для детей о семье
|
Государственная библиотека Югры
|
57.
|
в течение дня
|
Видеотрансляция концерта сказки «Музыкальная
шкатулка» филармонического проекта «Школа музыки»
|
Группа Сургутского музыкального колледжа в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/surgutmusic
|
Концерт – сказка создана на основе произведения современной детской писательницы и художницы Ксении Фёдоровой «Музыкальная шкатулка». Эта удивительная история о победе добра над злом, об исцеляющей силе искусства поможет вовлечь детей в чарующий и загадочный мир музыки и творчества. Зрители вместе с героями музыкальной сказки отравятся «путешествовать» во времени и встретятся со знаменитыми композиторами прошлого. Для младшего и среднего школьного возраста
|
БУ «Сургутский музыкальный колледж»
|
58.
|
10.00 ч.
|
Флешмоб «Спасибо за счастливое детство»
|
https://www.instagram.com/mukbvz/
https://www.facebook.com/groups/308302979624382/
|
Дети в национальных костюмах в домашних условиях будут по очереди говорить фразы о городе (например, «Белоярский - город для детства»), и передавать из кадра в кадр фото «Я люблю Белоярский». В завершении прозвучит фраза «Спасибо за счастливое детство!»
|
Муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского района «Этнокультурный центр»
|
59.
|
11.00 ч.
|
Детское театрализованное представление «Приключения домовенка Кузи»
|
https://ok.ru/profile/574682887382
https://www.instagram.com/kamerton90/
|
Трансляция видео-сказки. Дети смотрят интерактивное представление, выполняют игровые задания сказочных героев
|
Муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского района «Центр культуры и досуга, концертный зал «Камертон»
|
60.
|
12.30 ч.
|
Праздничная развлекательная онлайн - программа «БеZOOMные приключения»
|
Платформа для видеоконференций «ZOOM»
|
В программе веселые конкурсы, интерактив, видеовикторины. По окончании игры всем участникам программы будут отправлены электронные дипломы
|
Муниципальное автономное учреждение сельского поселения Сорум «Центр культуры и спорта»
|
61.
|
в течение дня
|
Флешмоб «Здоровье с детства»
|
Мероприятие проводится в целях содействия укрепления здоровья и поднятия настроения детей. Участникам необходимо в записи повторять движения под музыку
|
МБОУ Березовская СОШ
|
62.
|
в течение дня
|
Онлайн- зарядка и онлайн-завтрак
|
Онлайн- зарядка и онлайн-завтрак, приготовленный совместно с родителями, демонстрация здоровой пищи и движений
|
ОУ Березовского района
|
63.
|
в течение дня
|
Зарядка-флешмоб «Богатырская сила»
|
|
Содействиеукрепления здоровья и поднятия настроения детей
|
МБДОУ детский сад «Ветерок»
|
64.
|
09.00 ч.
|
Массовая зарядка «Спортивное утро»
|
Канал МАУ «СШ «Дворец спорта» в Инстаграмме https://instagram.com/dvorets_sporta86?igshid=xr4guqqoxs2m
|
Онлайн
зарядка на канале
|
МАУ «СШ «Дворец спорта»
|
65.
|
09.30 ч.
|
Онлайн-завтрак «Доброе уро начинается с приятного завтрака»
|
https://www.youtube.com/playlist?list=PLX2yaezqwlPbW5t5_H-7K9U3dLb9ErJJs
|
Онлайн завтрак на канале Управления образования
|
Образовательные организации города
|
66.
|
с 12.00 ч.
в течение дня
|
Онлайн-концерт в рамках Дня защиты детей
|
Для посетителей сайта учреждения будет доступно к просмотру онлайн-мероприятие с участием творческих коллективов города
|
МАУ «КДК «АРТ-Праздник»
|
67.
|
с 12.00 ч.
в течение дня
|
«Сказочная безопасность»
|
интеллектуальная игра
|
МБУ «Централизованная библиотечная система»
|
68.
|
11.00 ч.
|
День Защиты детей (дистанционный праздник)
|
Вайбер
Программа мероприятий на каждый день будет выкладываться на сайт школы http://86sch-polowinka.ru/ и в группу МКОУ Половинкинская СОШ в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/public180305889
|
В течение дня в чаты будет рассылка разных заданий, конкурсов
|
Половинкин
ская СОШ
|
69.
|
13.00 -
14.00 ч.
|
Игровая программа ко Дню детства «Мир детства»
|
Онлайн-путешествие по Миру детства, в ходе которого ребята будут отгадывать загадки, решать кроссворды, подбирать добрые слова, искать волшебные предметы, встретятся с героями сказок и мультфильмов и все вместе исполнят любимые песни о лете
|
МКОУ Ягодинская СОШ
|
70.
|
09.00 ч.
|
Онлайн-фитнес зарядка для детей и подростков
|
Официальные сайты образовательных организаций
|
Проведение онлайн-фитнес зарядки для детей и подростков
|
Образовательные организации
|
71.
|
10.00 ч.
|
Цикл: «Праздник сказки, праздник детства»
(офлайн-мероприятие)
|
ВКонтакте https://vk.com/club69628977
Одноклассники https://ok.ru/group/56586549395475
|
1. Волшебные сказки О. Онисимовой: онлайн-чтение
· Волшебный источник
· Сосулька-плакса
· Сердце жемчужины
2. Жили-были потешки: детский фольклор-онлайн (2 занятия)
|
Детско-юношеская библиотека
|
72.
|
11.00 ч.
|
Мастер-классы для детей
|
Официальный сайт учреждения (new.ecocentr-megion.ru), группа в Вконтакте vk.com/ecocentr_megion, паблик в Инстаграм www.instagram.com/ecocentr_megion
|
Изготовление куклы-скрутки, лепка из глины, гончарный круг, плетение циновки)
|
МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр»
|
73.
|
с 12.00 ч.
в течение дня
|
Онлайн-флешмоб по исполнению песни «Солнечный круг»
|
Официальная группа ВКонтакте
|
Исполнение воспитанников клубных формирований и специалистов по работе с молодежью ММАУ «Старт», создание видео клипа для трансляции по муниципальным каналам
|
Муниципальное молодежное автономное учреждение «Старт»
|
74.
|
09.00 –
09.30 ч.
12.00-
12.20 ч.
|
Онлайн-зарядка
Онлайн –завтрак
Онлайн - выставка работ учащихся художественного отделения «Я, Ты, Он, Она! Вместе – дружная семья!», посвящённая Международному дню защиты детей
|
Официальный сайт организации:
страничка в социальной сети ВК
|
Обзор выставки работ учащихся художественного отделения МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна»
|
Муниципальная автономная организация дополнительного образования «Детская школа искусств им А.В. Ливна»
|
75.
|
12.00 ч.
|
«Волшебный мир детства» приуроченный Международному дню защиты детей
|
Социальные сети Центра ремесел: https://vk.com/centrremesel86
https://ok.ru/suveniryna https://www.instagram.com/craft_centr/
|
Мероприятие проводится для детского возраста, в ходе которого будут показаны мастер-классы, благотворительная акция «Подари игрушку детям» и фото «Дети цветы жизни»
|
Муниципальное автономное учрежение «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел»
|
76.
|
15.00 ч.
|
Кукольный спектакль
«Мы за солнышком идем»
|
Социальная сети:
https://vk.com/club132544430 «Вконтакте»
https://instagram.com/sdkvata?igshid=e8b935zxmgfs «Инстаграм»
https://ok.ru/group/53697899004054 «Одноклассники»
|
Показ кукольного спектакля с участием работников Дома культуры
|
МКУ «Сельский дом культуры с.Вата»
|
77.
|
9.00 ч.
|
Онлайн- зарядка
|
Прямая трансляция в социальной сети ВКОНТАКТЕ, по ссылке:
|
для посетителя сайта будет доступна к просмотру онлайн- зарядка
|
НРМБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»
|
78.
|
10.00 ч.
|
Онлайн- завтрак
|
Инстаграмм - iuliiastarysheva
|
для посетителя сайта будет доступн к просмотру онлайн- завтрак
|
НРМОБУ «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа»
|
79.
|
18.00 ч.
|
Детский шахматный Интернет-турнир ХМАО-Югры по блицу, посвященный Международному Дню защиты детей
|
Интернет-портал
|
шахматный Интернет-турнир в режиме реального времени
|
НРМБУ ДО «Шахматная школа им.А.Карпова»
Ханты-Мансийское региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия»
|
80.
|
12.00 ч.
|
Мастер-класс «Страна чудес» (0+)
|
|
изготовление поделок может существенно скрасить сидение дома. Это возможность для всей семьи провести время вместе и с удовольствием, приняв участие в творческой интернет мастерской
|
городская библиотека №9
муниципального бюджетного учреждения
«Библиотечно-информационная система»
|
81.
|
13.00 ч.
14.00 ч.
|
Онлайн-мероприятие
«Привет из детства!»
|
Электронные платформы zoom, YouTube и другие
|
Педагоги проводят онлайн мероприятия для обучающихся школ города по утвержденной концепции (в разработке)
|
Департамент образования администрации города
|
82.
|
12.00 ч.
|
Спектакль
«Сюрприз»
|
Комедия-игра для детей о дружбе и взаимопомощи
|
МБУК Театр кукол «Волшебная флейта»
|
83.
|
15.00 ч.
|
Спектакль
«Про Бяку-Бояку»
|
Поучительная сказка о том, как можно победить страх
|
МБУК Театр кукол «Волшебная флейта»
|
84.
|
10.00 ч.
|
Онлайн-зарядка
|
Прямой эфир пройдет в группе сети «Инстраграмм»
|
МБУ Центр молодежи «Смена»
|
85.
|
11.00 ч.
|
Семейный завтрак-онлайн
|
Прямой эфир пройдет в группе сети «Инстраграмм»
|
МБУ Центр молодежи «Смена»
|
86.
|
12.00 ч.
|
Северные рассказы
Хантыйская сказка
«Микуль и Татья»
|
Вконтакте
В одноклассниках:
Ютуб:
|
Онлайн мероприятие пройдет в социальных сетях
|
МБУК «Музейно-выставочный центр» пгт. Октябрьское
|
87.
|
13.00 ч.
|
Видео концерт
«Солнышко в ладошках»
|
https://instagram.com/culturalinformation_center?igshid=10pahd5ijwo6a
|
Сайт МБУК "КИЦ" http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru
Видео концерт лучших творческих номеров для детей Октябрьского района
«Солнышко в ладошках»
|
МБУК «Культурно-информационный центр» пгт. Октябрьское
|
88.
|
15.00 ч.
|
Мастер-класс «Дефиле»
|
|
Основы дефиле и фотопозирования
|
МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»
|
89.
|
13.00 ч.
|
«В стране веселого детства»
|
Zoom
https://vk.com/public158240462
|
Онлайн-викторина
(увлекательные вопросы и задания)
|
МБОУ СОШ №6
|
90.
|
13.00 ч.
|
«Лето встречаем и не скучаем!»
|
Zoom
|
Онлайн-интеллектуальный квест
|
МБОУ СОШ №6
|
91.
|
11.00 ч.
|
Мастер-класс «Тактика футбола глазами футболиста»
|
Аккаунт АУ СК «Сибирь» в соц. сети Инстаграм https://www.instagram.com/sk_sibir_raduzhnyy/
|
Освоение и совершенствование технических приемов
|
АУ СК «Сибирь»
|
92.
|
08.00 –
08.30 ч.
|
Зарядка
со спортсменом
|
Онлайн зарядка
|
департамент образования Администрации города
|
93.
|
09.00 –
09.30 ч.
|
Онлайн завтрак
|
Онлайн завтрак, приготовленный совместно с родителями
|
департамент образования Администрации города
|
94.
|
09.00 ч.
|
«Перспективные каникулы»
|
http://school43.admsurgut.ru/, открытое сообщество Вконтакте
|
Мастер-класс, акция, конкурс
|
МБОУ НШ «Перспектива»
|
95.
|
10.00 ч.
|
«Экспериментальная биология»
|
Эксперименты
|
МБОУ Сургутский естественно-научный лицей
|
96.
|
12.00 ч.
|
«Здравствуй, лето!»
|
открытое сообщество Вконтакте группа «Креативный центр Сургута»
|
В прямой трансляции игровая программа
с популярными челленджами, с вопросами и заданиями, которые дети и взрослые смогут применять в жизни и в работе, сыграть дома с семьей или с друзьями
|
МАОУ ДО «Центр детского творчества»
|
97.
|
09.00 ч.
|
Спортивное онлайн мероприятие «Зарядка с чемпионом»
|
Страница в социальной сети «Инстаграм»
|
|
Управление по физической культуре, спорту и туризму администрация города Урай, В.В. Архипов
|
98.
|
12.00 ч.
|
Праздник День Защиты детей для детей «Дорожная Азбука»
|
Игровая программа с элементами ПДД, посвященная Дню защиты детей
|
МБОУ СОШ №12
|
99.
|
с 12.00 ч.
в течение дня
|
Онлайн фото-конкурс
«Счастливое звонкое детство!»
|
Интернет площадка и информационное сопровождение:
|
Цели:
-создание условий для организации семейного досуга -творческая самореализация посредством фотосъемки
-развитие воображения, коммуникабельности, кругозора
|
МБУ ДО «Центр молодежи и дополнительного образования»
|
100.
|
10.00 ч.
|
Зарядка с чемпионом
|
зарядка с чемпионом
|
МБУ
«СК «Дружба»
|
101.
|
12.00 ч.
|
Детский спектакль
«Кошки-мышки»
|
ВКонтакте:
|
Детский спектакль по пьесе Владимира Ильюхова «Кошки-мышки» в исполнении образцового коллектива Театр-студия «Дельтаплан»
|
МБУДО «Центр дополнительного образования «Перспектива»
|
102.
|
12.00 ч.
|
«Ну-ка, все вместе!» - развлекательная программа для всей семьи
|
Youtube-канал КДЦ «Октябрь»
https://www.youtube.com/channel/UCKj2ELZPVnmEVL0P17BqfiA
ВКонтакте
https://vk.com/kdc_octybr_club
Одноклассники
https://www.instagram.com/kdc_oktyabr
https://www.facebook.com/KDCOctyabr
Telegram
|
Сказочные персонажи проведут занимательную считалочку под веселую музыку
|
МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь»
|
103.
|
13.00 ч.
|
«На лесной тропинке»- видеоурок
|
ФБ https://www.facebook.com/groups/597224777292693
Ютюб https://www.youtube.com/channel/UC1nxeiyrM0o7YFrndg8khlg
Инстаграм https://www.instagram.com/biblioteka_hm/
|
Урок для школьников начальных классов о правилах поведения детей на природе
|
МБУ «Городская централизованная библиотечная система»
|
104.
|
09.00 ч.
|
Онлайн – зарядка
«Спортивное лето!»
|
|
Онлайн-зарядку проводят воспитанники отделения художественной гимнастики
Охват 30 человек
|
01.06.2020
09.00
(30 мин.)
|
105.
|
10.00 ч.
|
Онлайн - зарядка «Привет друг»
|
ВКонтакт:
|
Онлайн - Акция "Привет друг" (дети всех возрастных групп повторяют движения за инструктором по физической культуре)
Охват 30 человек
|
01.06.2020
10.00
(20 мин.)
|
106.
|
10.00 ч.
|
Онлайн – завтрак
«Всегда готовЬ!»
|
|
Онлайн-завтрак приготовят мама и четверо детей
|
01.06.2020
10.00
(40 мин.)
|
107.
|
10.00-
15.00 ч.
|
Онлайн мастер-класс «Наш город глазами детей»
|
Конкурс рисунков, посвященный международному празднику «День защиты детей» по теме: «Наш город глазами детей»
Категория:
5-9 лет - рисунок красками;
10-18 лет - рисунок, выполненный с помощью графического редактора
(фото присылаются на почту ДЮЦ «Прометея» prometei_ugr@mail.ru
затем выставляются Вконтакте) Охват - 50 человек
|
01.06. 2020
10.00-15.00
|
108.
|
12.00 ч.
|
Концертная программа «Музыкальные картинки»
|
ВКонтакт: https://vk.com/86dshi
|
Концертная программа, состоящая из концертных номеров 2019-2020 учебного года и произведений, исполненных учащимися в домашних условиях в период самоизоляции и карантина.
Охват - 50 человек
|
01.06.2020
12.00
(37 мин.)
|
109.
|
09.00 ч.
|
«Веселая зарядка»
|
Учитель физической культуры МАОУ СОШ №1 проводит утреннюю зарядку
|
МАОУ СОШ №1
|
110.
|
10.00 ч.
|
«Нам улыбается детство!» танцевально-игровая программа
|
|
Праздничное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей на территории ДОУ для воспитанников дежурных групп. Мероприятие в форме танцевально-игровой программы, будет проходить в режиме онлайн с призывом подключения всех воспитанников ДОУ, находящихся в режиме самоизоляции. Для ребят, не посещающих ДОУ будет возможность прочувствовать атмосферу праздника в онлайн режиме
|
МАДОУ ДСКВ «Сказка»
|
111.
|
10.00 ч.
|
Мастер-класс «Завтрак с психологом»
|
Проведение мастер – класса по приготовлению завтрака психолог с обучающимся
|
МАОУ СОШ №1
|
112.
|
11.00 ч.
|
«Шахматы онлайн»
|
|
Создание условий для личностного и интеллектуального развития детей, организация содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы
|
МАОУ СОШ
№ 2
|
113.
|
09.00 ч.
|
Утренняя онлайн – «Зарядка с чемпионом»
|
официальный сайт Управления образования https://sovobrazovanie.ru/, а также в группах социальных сетей ВКонтакте (https://vk.com/public186466757) и Инстаграмм (https://www.instagram.com/uo_sov/)
|
Комплекс упражнений, направленны на
формирование мотивации на здоровый образ жизни
|
Управление образование администрации Советского района, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Советского района "Центр "Созвездие" имени Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновича"
|
114.
|
11.00 –
15.00 ч. интернет голосование
|
Онлайн - фотоконкурсы «Детство в лицах» и «Солнышко на ладошке»
|
официальный сайт Управления образования https://sovobrazovanie.ru/, а также в группах социальных сетей ВКонтакте (https://vk.com/public186466757) и Инстаграмм (https://www.instagram.com/uo_sov/)
|
В рамках фотоконкурса участники размещают работы на информационных ресурсах в период с 25 мая по1 июня, с 11 часов интернет голосование. В 15 часов подведение итогов, направление дипломов победителей
|
Управление образование администрации Советского района
|
115.
|
12.00 ч.
16.00 ч.
|
Мастер- классы «Каникулы с пользой»
|
ВКонтакте (https://vk.com/public186466757) и Инстаграмм (https://www.instagram.com/uo_sov/)
|
Мастер- классы по направлениям декоративно – прикладного искусства, изобразительного искусства для детей, а так же совместного творчества детей и родителей
|
Управление образование администрации Советского района, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Советского района «Центр «Созвездие" имени Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновича»
|
116.
|
9.00 –
18.00 ч.
|
Онлайн-акция «ИЗОлифт»
|
В контакте
Instagram: Dommolodezhi
|
В рамках празднования Дня детства МАУ МО «Дом молодёжи» организует акцию «ИЗОлифт». Данная акция будет реализована в он-лайн формате, направлена на детей, находящихся на самоизоляции. По условиям акции дети размещают в лифте своего дома рисунки, фотографируют и выкладывают их в социальные сети. Дата проведения акции с 28 мая по 1 июня включительно.
«Укрась свой лифт, укрась свой праздник!»
|
МАУ МО «Дом молодёжи»
|
117.
|
10.00 ч.
|
Онлайн-завтрак «Доброе утро!»
|
https://www.instagram.com/aigul_veli/
|
Прямой эфир семьи Велижаниных, которые будут готовить здоровый завтрак пройдёт в социальной сети «Инстаграм». Любой желающий может подключиться к трансляции
|
Комитет образования и науки Администрации города Нягани
|
117.
|
16.00 ч.
|
Онлайн-прямой эфир «Ты и я, мы с тобой друзья!»
|
ВКонтакте - https://vk.com/club77175792
Instagram, -
kc_planeta?igshid=11tq
ad5492rsp
|
Прямой эфир пройдёт в группах ГКЦ «Планета» в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм». Любой желающий ребёнок может подключиться к трансляции, постучаться гостем в эфир и герои мультфильмов лично поздравят его с днём детства
|
МАУК МО г. Нягань «Городской культурный центр «Планета»,
|
118.
|
19:00 ч.
|
Онлайн-концерт «Путешествуй вместе с нами!»
|
ВКонтакте - https://vk.com/club77175792
Одноклассники
331455755?st.layer.cm d=PopLayerClose&st.
forceSetHistory=true&s
t._aid=Discussion_Phot
oLayer_CommentUserName
YouTube
m/channel/UCyoNtIgh
Vs3sqUsmMOX7Ggw
|
Концерт-путешествие на сказочные острова с участием творческих коллективов ГКЦ «Планета». Онлайн-поздравление официальных лиц города Нягань. Ведущие концерта также снимают себя дома на сотовые телефоны. Специалисты учреждения в домашних условиях монтируют присланные им записи. Далее концерт демонстрируется в группе ГКЦ «Планета» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»
|
МАУК МО г. Нягань «Городской культурный центр «Планета»,
|
119.
|
11.00 ч.
|
Театрализованное представление «Волшебный мир детства»
|
Театрализованное поздравление педагогов в роли сказочных персонажей
|
МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования»
|
120.
|
14.00 ч.
|
Фестиваль детского творчества «Солнечные зайчики»
|
Организация фестиваля для талантливых детей Ханты-Мансийского района, фестиваль охватывает следующие жанры самодеятельного творчества: хореографическое искусство, музыкальное творчество, декоративно-прикладное искусство
|
МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования»
|
121.
|
12.00 ч.
|
Онлайн
игра-викторина
«Дружная семья всем нужна»
|
Игра –викторина для всей семьи, посвящённая Дню защиты детей
|
МБУК «Русскинской музей Природы и Человека имени Ядрошникова Александра Павловича»
|
122.
|
14.00 ч.
|
Онлайн
традиционный хантыйский праздник «Трясогузка»
|
Информация о мероприятиях будет размещена
ВКонтакте - https://vk.com/photo-158340371_456239019
Одноклассники –
Instagram - russmuseum
|
Знакомство детей с традиционным праздником трясогузки, и наступлением лета.
|
МБУК «Русскинской музей Природы и Человека имени Ядрошникова Александра Павловича»
|
123.
|
10.30 ч.
|
Кулинарное шоу «Путешествуем «Со вкусом», 6+
|
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCLZj3nPAvq7eSUk-CyHRg3w%3Fview_as%3Dsubscriber
https://ok.ru/profile/590560948014
|
Спецвыпуск, посвящённый Дню защиты детей
|
Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Нефтяник»
|
124.
|
15.00 ч.
|
«Праздник лета!» - игровая программа на свежем воздухе, посвящённая Дню защиты детей, 6+
|
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCLZj3nPAvq7eSUk-CyHRg3w%3Fview_as%3Dsubscriber
https://ok.ru/profile/590560948014
|
Мобильная игровая бригада в режиме самоизоляции.
Карнавальное шествие по дворам
|
Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Нефтяник»
|
125.
|
08.00 ч.
|
Онлайн-зарядка «Заряжайся!» в дежурных группах
|
https://www.instagram.com/p/CAZcA3DHkFZ/
https://instagram.com/dou9cherepashka?igshid=t8k2120ud0pm
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Комплекс специально подобранных упражнений, нацеленных настроить, «зарядить» человека на весь предстоящий день. Оздоровительная польза зарядки заключается в воздействии на организм с учётом анатомо – физиологических и психических особенностей детей
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МА ДОУ ДС №10 «Березка»
МА ДОУ ДС №9 «Черепашка»
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126.
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08.30 ч.
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Онлайн-завтрак «Овсянка, сэр!»
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https://www.instagram.com/p/CAZcA3DHkFZ/
https://instagram.com/dou9cherepashka?igshid=t8k2120ud0pm
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Родители совместно с воспитанниками готовят полезный завтрак
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МА ДОУ ДС №10 «Березка»
МА ДОУ ДС №9 «Черепашка»
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127.
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11.00 ч.
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Мастер-класс «Тактика футбола глазами футболиста»
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Аккаунт АУ СК «Сибирь» в соц. сети Инстаграм https://www.instagram.com/sk_sibir_raduzhnyy/
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Освоение и совершенствование технических приемов
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АУ СК «Сибирь»
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