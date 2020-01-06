Юных югорчан приглашают на онлайн-марафон детства

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Юных югорчан приглашают на онлайн-марафон детства

В День защиты детей пройдут праздничные мероприятия.

В День защиты детей в социальных сетях региона пройдет более 120 мероприятий в режиме онлайн.

Следите за событиями и участвуйте в марафоне детства по хэштегу #ДетиРулят86.

Также вас ждёт «Живая лента» новостей в группы региона «Югра» во ВКонтакте.

Служба информации портала «Открытый регион – Югра»

Фото: djankoiadm.ru

 

План мероприятий по проведению в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре марафона Детства, посвященного Международному Дню защиты детей

(1 июня 2020 года)

№ п/п

Время проведения

Наименование мероприятия

 

Ссылки на официальные аккаунты в социальных сетях

Краткое описание мероприятия

 

Организатор мероприятия

1.

09.00 ч.

Общеокружная онлайн зарядка

с кандидатом в мастера спорта по ушу, членом Федерации ушу России, член молодежной сборной команды страны

https://m.vk.com/ugradepsport?from=groups
 

Выполнение упражнений на различные группы мышц, для людей разного возраста

Депспорт Югры

2.

09.00 ч.

Онлайн мастер-класс «Нарисуй сказку»

https://vk.com/folkart86

https://www.instagram.com/folkart86/

https://www.facebook.com/folkart86/

https://ok.ru/tsentrrem

 

пост в социальных сетях с видео мастер-классом в процессе которого

дети смогут создать цветную иллюстрацию русской народной сказки «Колобок»

БУ «Центр ремесел»

3.

09.00 ч.

Онлайн мастер-класс по изготовлению свистульки «Рыбка»

https://vk.com/shmasu

онлайн мастер класс по изготовлению керамической игрушки - свистульки «Рыбка»

БУ «Центр ремесел»

4.

09.00 ч.

Лекция «Тема спорта в творчестве А.А. Дейнеки»

https://vk.com/gosmuz_ugra

https://www.instagram.com/artmuseumhm/

https://www.facebook.com/gosmuzhm

https://ok.ru/profile/570928454579

Лекция в аудио-формате направлена на пропаганду здорового образа жизни. Лекция дополнена фотографиями картин советского художника Александра Дейнеки с изображениями спортсменов в различных видах спорта. Возраст 12+

БУ «Государственный художественный музей»

5.

10.00 ч.

Видео-презентация «Традиционный праздник кондинских манси «Праздник Трясогузки»

 

 

https://vk.com/torummaa

https://ok.ru/muzey.torummaa

https://www.facebook.com/torummaa/

Прилетая на север, трясогузка – Вестница Большого Света – обычно держится возле жилья человека, нередко на стойбищах женщины разговаривают с этой птичкой, просят её, чтобы она охраняла детей. Именно поэтому «Праздник Трясогузки» посвящен детям и проводится в музее «Торум Маа» в День защиты детей

Видео-ролик представляет опыт проведения праздника в музее «Торум Маа»

БУ «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»

6.

10.00 ч.

Музейное занятие «Знакомимся – пейзаж!»

https://vk.com/gosmuz_ugra

https://www.instagram.com/artmuseumhm/

https://www.facebook.com/gosmuzhm

https://ok.ru/profile/570928454579

На примерах картин из фондов Государственного художественного музея, ребята познакомятся с жанром «Пейзаж», узнают его разновидности. В конце занятия ребят ждут вопросы на закрепление материала, ответы они смогут написать в комментарии.

Возраст 6+

БУ «Государственный художественный музей»

7.

10.00 ч.

Доброе утро с Сургутским театром!

https://www.instagram.com/teatr.surgut/?hl=ru

https://vk.com/surgutteatr

 

Начнем утро вместе с театром! Актеры театра проведут зарядку, поделятся полезными и важными советами на грядущий день и зарядят позитивом

Сургутский театр

8.

10.00 -

18.00 ч.

Театральный квест

https://www.instagram.com/teatr.surgut/?hl=ru

https://vk.com/surgutteatr

 

В течение дня будет идти онлайн квест, состоящий из различных этапов, в которых будут задания на эрудицию, знание литературы, мультфильмов и кино и другие загадки. В конце дня будут подведены итоге и объявлены победители, которые получат призы от театра

Сургутский театр

9.

11.00 ч.

Онлайн-поздравление с Днем защиты детей

https://vk.com/okrlibrary

Онлайн-поздравление детей в костюме сказочных персонажей

Государственная библиотека Югры

10.

11.00 ч.

Мастер-класс «Цветущая сирень»

https://vk.com/gosmuz_ugra

https://www.instagram.com/artmuseumhm/

 

https://www.facebook.com/gosmuzhm

https://ok.ru/profile/570928454579

На мастер-классе с помощью гуашевых красок и бумаги, ребята нарисуют ветку цветущей сирени.

Возраст 4+

БУ «Государственный художественный музей»

11.

11.00 ч.

Проведение викторины о мультфильмах

https://vk.com/kvant86

https://www.instagram.com/kvantorium86/?hl=ru

 

предлагаемые аккаунты для большего охвата пользователей

https://www.instagram.com/yugraonline/?hl=ru

В качестве развлекательного контента в социальной сети публикуется стоп-кадры из нескольких мультфильмов, форматированные фотографии героев мультфильмов (силуэт, частичное изображение). Участникам предлагается отгадать мультфильм и имя героя

АУ «Региональный молодежный центр» ДТ «Кванториум»

12.

11.00 ч.

Мастер-класс «Графика»

https://vk.com/igohev.museum?w=wall-103440401_1588

https://www.instagram.com/p/B_8_XxhhE6H/

Мастер-класс «Графика» от заведующего «Детской художественной галереи» Светланы Харитоновой, ребята с помощью простого карандаша и черной гелевой ручки создадут дружественный рисунок, а после смогут увидеть онлайн-выставку детского творчества

БУ «Государственный художественный музей Филиал «Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева»

13.

11.00 ч.

Игровая программа

«Игра в колобок»

Вконтакте https://vk.com/nyagantheatre

Одноклассники https://ok.ru/nyaganskyt

Фейсбук www.facebook.com/Няганский-театр-246042882245003

Игровая программа

продолжительностью 30 минут, возрастной категории 3+

участники вместе с артистом Юлей Шенгиреевой будут разыгрывать сказку колобок. Трансляция в YouTube конференции в режиме zoom

БУ «Няганский театр юного зрителя»

14.

11.00 ч.

Мульти песни с актером театра Денисом Ермаковым.(0+)

https://vk.com/hmteatrkukol

Все мы любим советские мультфильмы и песни из них! Вот теперь по пятницам и воскресеньям наш актёр Денис Ермаков и его друг Мультяшкин будут вам мультфильмы показывать и песни петь

БУ «Ханты-Мансийский театр кукол»

15.

11.00 –

11.15 ч.

Мастер класс по мини-футболу

https://vk.com/club182217676

Видео – трансляция упражнений для занятий мини-футболом

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа «Вымпел»

16.

12.00 ч.

«Дети о себе и семье»

Вконтакте https://vk.com/nyagantheatre

Одноклассники https://ok.ru/nyaganskyt

Фейсбук www.facebook.com/Няганский-театр-246042882245003

Видеоролик – ответы детей на вопросы о детстве, семье и будущей профессии

БУ «Няганский театр юного зрителя»

17.

12.00 ч.

Игра «Найди отличия»

https://vk.com/gosmuz_ugra

https://www.instagram.com/artmuseumhm/

https://www.facebook.com/gosmuzhm

https://ok.ru/profile/570928454579

Участвуя в игре, ребята ближе познакомятся с произведениями русских художников из коллекции Государственного художественного музея! Проверят свою внимательность, сравнивая изображения картин и находя в них отличия! Первые 10 участников, приславшие правильные ответы в комментария, получат открытки с изображениями картин из фондов музея. Первые 10 участников, приславшие правильные ответы в комментария, получат открытки с изображениями картин из фондов музея. Возраст 6+

БУ «Государственный художественный музей»

18.

12.00 ч.

Флешмоб «Все вместе»

https://vk.com/teatr_nv

Классический флешмоб с участием артистов театра.   Артисты сыграют с ребятами в интерактивную игру

АУ «Нижневартовский театр юного зрителя»

19.

12.00 ч.

Цикл мероприятий «Радуга детства», посвященных Международному дню защиты детей

odntugra@yandex.ru

http://odntugra.ru|//

@odntugra86

В рамках цикла мероприятий состоится он-лайн выставка детских работ Студии гончарного мастерства;

- видео урок по рисованию «Мир глазами детей»

(пальчиковое рисование)

АУ «Окружной Дом народного творчества»

20.

12.00 ч.

Итоги конкурса от Бармалея «Танцуй СЕЛЁДКУ»

Вконтакте: https://vk.com/hmteatrkukol

 

Бармалей и Крокозябра придумали конкурс! Пришло время подвести итоги. Самые селёдочные и бармалеечные танцы будут опубликованы в социальных сетях Ханты-Мансийского театра кукол, а самый СЕЛЁДОЧНЫЙ танец ожидает особенный приз

БУ «Ханты-Мансийский театр кукол»

21.

12.00 ч.

Семейный он-лайн квиз, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Аккаунт Музея геологии, нефти и газа в Вконтакте https://vk.com/ugraoilmuseum

Сайт Музея: http://www.muzgeo.ru/

Семьям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в режиме он-лайн предлагается принять участие в квизе, посвящённом празднованию 75-летия Победы в ВОВ. Юные любители интеллектуальных игр вместе с родителями будут отвечать на вопросы, связанные с научными открытиями в годы Великой отечественной войны, подвигами героев, военными событиями. В день проведения квиза, в 12.00 на официальном сайте Музея геологии, нефти и газа, а также в официальных аккаунтах в социальных сетях музея опубликуются вопросы квиза, на которые семьи-участники будут должны ответить в течение суток. Подведение итогов состоится 5 июня.

Комментарии: Квиз проводится в формате «он-лайн» на сайте Музея геологии, нефти и газа http://www.muzgeo.ru/, в социальной сети Вконтакте https://vk.com/ugraoilmuseum. Вопросы будут опубликованы 1 июня 2020 года (к вопросам будет приложен бланк ответов, который нужно направить организаторам в течение суток, и google-форма, в которую нужно внести ответы - кому как удобнее)

БУ «Музей геологии, нефти и газа»

22.

12.00 ч.

Онлайн-трансляция музыкального спектакля для семейного просмотра «Сказка на бубне» 6+
Режиссеры Андрей и Сима Пронькины

https://vk.com/hmaosun

Музыкальный спектакль «Сказка на бубне», поставлен приглашенными режиссерами Андреем и Симой Пронькиными. В основе спектакля лежит музыкальная культура различных народов мира, а спектакль построен как экскурсия от одного музыкального инструмента к следующему. В финале спектакля зрителям будет представлена история, разыгранная на бубне в виде теневого театра.

Музыка - искусство, зафиксированное у всех народов на Земле. У всех людей были и есть свои обряды, связанные с жизнью общины и окружающим миром. Свадьба, рождение, смерть, охота и сбор урожая, небесные явления и смена времен года. Народная музыка всех стран и континентов по сути своей схожа, и, чем больше с ней знакомишься - тем больше убеждаешься в этом. Предметом нашего поиска являются в том числе легенды и мифы о музыке и музыкальных инструментах.

Спектакль в большой степени рассчитан на импровизацию, музыкальная программа может меняться от раза к разу, какие-то инструменты могут добавляться, какие-то исчезать, песни и рассказы тоже могут со временем изменяться

БУ «Театр обско-угорских народов - Солнце»

23.

12.00 -

12.30 ч.

«Подготовься к ГТО»

https://vk.com/dssnv

 

Онлайн-тренировка для детей и подростков разного возраста. Мероприятие направлено на правильное выполнение техники упражнений при сдаче нормативов комплекса ВФСК ГТО

Дирекция спортивных сооружений г.Нижневартовск

24.

12.00 -

12.15 ч.

Просмотр видеоролика «Знакомство с клубом»

http://mustang-ugra.ru

https://web.facebook.com/AYKSKMUSTANG

https://vk.com/clubmustangugra

https://www.youtube.com/channel/UCTARaBss8nipzBW4IVY-fLQ?view_as=subscriber

https://www.instagram.com/aykskmustang/

Демонстрация видеоролика

Специалист по связям с общественностью АУ КСК «Мустанг»

25.

12.00 –

16.00 ч.

Рисуем всей семьёй

vk.com/krk_surgut

Размещение в официальной группе колледжа Вконтакте рисунков обучающихся на тему: «Пусть всегда будет солнце!»

БУ «Сургутский колледж русской культуры им.А.С.Знаменского»

26.

12.00 –

18.00 ч.

По страницам любимых книг

https://www.instagram.com/teatr.surgut/?hl=ru

https://vk.com/surgutteatr

 

Актеры будут читать стихи, сказки и рассказы из русской и зарубежной литературы для детей и подростков  

Сургутский театр

27.

13.00 ч.

«Секреты от Алёнки» (0+)

https://vk.com/hmteatrkukol

Две замечательные актрисы театра, Екатерина Цыганец и София Железняк, приготовили для вас что-то волшебное и сказочное "СЕКРЕТЫ ОТ АЛЁНКИ"!

Каждый понедельник и среду кукла Алёнка будет читать вам «Сказки про мам» современного русского детского писателя и сценариста Сергея Седова, да не просто читать, это будут настоящие рукодельные МУЛЬТФИЛЬМЫ!

БУ «Ханты-Мансийский театр кукол»

28.

13.00 ч.

Театральная читка «Умеешь ли ты свистеть Йоханна?»

Вконтакте https://vk.com/nyagantheatre

Одноклассники https://ok.ru/nyaganskyt

Фейсбук www.facebook.com/Няганский-театр-246042882245003

Театральная читка произведения Ульфа Старка «Умеешь ли ты свистеть Йоханна?», возрастная категория 6+,

Продолжительность 45 минут.

Трансляция в YouTube

конференции в режиме zoom

БУ «Няганский театр юного зрителя»

29.

13.00 ч.

Видео проект                         «На защите детства»

https://vk.com/teatr_nv

Поздравить мальчиков и девочек «прилетит» самая известная няня -волшебница на свете - Мери Поппинс. Именно она познакомит ребят с «защитниками детства»: добрым Доктором, смелым Военным и мудрым Учителем

АУ «Нижневартовский театр юного зрителя»

30.

13.00 ч.

прямой эфир - объявление победителей детского конкурса рисунков по сказке «Варежка», пост о победителях детского конкурса рисунков по сказке «Варежка»

https://www.instagram.com/folkart86/

в записи -https://vk.com/folkart86

https://www.facebook.com/folkart86/

https://ok.ru/tsentrrem

https://vk.com/shmasu

Онлайн конкурс детских рисунков по русской народной сказке «Варежка», проводится в период

с 25.05.2020 по 29.05.2020,

онлайн голосование работ с 30.05.20 по 31.05.20.

01.06.20 подведение итогов и определение победителей

с учетом итогов онлайн-голосования и мнения жюри

БУ «Центр ремесел»

31.

13.00 ч.

Изо-ребус

https://vk.com/gosmuz_ugra

https://www.instagram.com/artmuseumhm/

https://www.facebook.com/gosmuzhm

https://ok.ru/profile/570928454579

Ребятам будет необходимо разгадать ребусы по картине из коллекции музея. Возраст 6+

БУ «Государственный художественный музей»

32.

13.00 ч.

Творческий открытый челленж

#пусть_всегда_ будет_солнце.

https://vk.com/gallery_raishev

https://instagram.com/gallery.raishev?igshid=18q89k0i..

 

Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева объявляет старт челленжа детских рисунков «Пусть всегда будет солнце»

Итогом станет онлайн - выставка рисунков на тему солнечного детства возраст 4+

БУ «Государственный художественный музей Филиал «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева»

33.

13.00 -

14.00 ч.

Проведение

в онлайн формате рубрики «Детское караоке»

https://vk.com/kvant86  

https://www.instagram.com/kvantorium86/?hl=ru

 

предлагаемые аккаунты для большего охвата пользователей

https://www.instagram.com/yugraonline/?hl=ru

В качестве развлекательного контента в прямом эфире транслируются детские песни (клип) с напечатанным внизу экрана текстом песни

АУ «Региональный молодежный центр» ДТ «Кванториум»

34.

13.00 –

15.00 ч.

Волшебные мелодии

vk.com/krk_surgut

Размещение в официальной группе колледжа Вконтакте видео обучающихся

БУ «Сургутский колледж русской культуры им.А.С.Знаменского»

35.

14.00 ч.

Онлайн трансляция с выставки работ выпускников школы искусств,

г. Урай

https://vk.com/shmasu

выставка продемонстрирует творческие работы выпускников школы искусств г. Урай

БУ «Центр ремесел»

36.

14.00 -

15.00 ч.

Прямой эфир со спортсменом-всадником

https://www.instagram.com/aykskmustang/

 

Проведение прямого эфира с членом сборной команды России по конному спорту Тагировым Глебом

Специалист по связям с общественностью АУ КСК «Мустанг»

37.

15.00 ч.

Спектакли участников II фестиваля семейных кукольных спектаклей «Варежка»

https://vk.com/hmteatrkukol

Рубрика «Вспоминаем!». Спектакли участников II фестиваля семейных кукольных спектаклей «Варежка»

БУ «Ханты-Мансийский театр кукол»

38.

15.00 ч.

Игровая программа «Весёлая клякса»

Вконтакте https://vk.com/nyagantheatre

Одноклассники https://ok.ru/nyaganskyt

Фейсбук www.facebook.com/Няганский-театр-246042882245003

Игровая программа продолжительностью 30 минут, возрастная категория 6+

Участники вместе с артистом Жанной Ханьжиной будут рисовать рисунки.

Трансляция в YouTube

конференции в режиме zoom

БУ «Няганский театр юного зрителя»

39.

15.00 ч.

Мастер-класс «Закат в Сахаре»

https://vk.com/igohev.museum?w=wall-103440401_1588

https://www.instagram.com/p/B_8_XxhhE6H/

Онлайн мастер-класс по рисованию в технике гуаши от научного сотрудника Дома-музея Ольги Грибачевой

БУ «Государственный художественный музей Филиал «Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева»

40.

15.00 ч.

Онлайн-урок «Рисуем цветы»

https://vk.com/gosmuz_ugra

https://www.instagram.com/artmuseumhm/

https://www.facebook.com/gosmuzhm

https://ok.ru/profile/570928454579

В режиме «Онлайн» научный сотрудник музея научит рисовать цветы, обращая внимание на их конструктивные особенности и пропорции Возраст 12+

 

БУ «Государственный художественный музей»

41.

16.00 ч.

Мастер-класс «Ромашки»

https://vk.com/gosmuz_ugra

https://www.instagram.com/artmuseumhm/

https://www.facebook.com/gosmuzhm

https://ok.ru/profile/570928454579

Мастер-класс «Ромашки» от члена Союза художников России Елизаветы Рябцевой.
Рисование восковыми мелками и акварелью - это смешанная техника живописи акварелью и воском. Она не требует особых умений и в то же время очень эффектна.

Возраст 6+

БУ «Государственный художественный музей»

42.

16.00 ч.

В гостях у Николая Носова

https://www.instagram.com/teatr.surgut/?hl=ru

https://vk.com/surgutteatr

 

Мы расскажем интересные факты о всеми любимом писателе, авторе повестей и рассказов, создателе знаменитого Незнайки – Николае Носове, а после зрители услышат одно из его произведений

Сургутский театр

43.

16.00 ч.

Выпуски   рублики «Бармалей и Крокозябра». (1-10)

https://vk.com/hmteatrkukol

Рубрика от главного режиссера ХМТК и поэта и музыканта Глеба Успенского

БУ «Ханты-Мансийский театр кукол»

44.

17.00 ч.

Спектакли участников III фестиваля семейных кукольных спектаклей «Варежка»

https://vk.com/hmteatrkukol

Рубрика «Вспоминаем!».

Спектакли участников III фестиваля семейных кукольных спектаклей

БУ «Ханты-Мансийский театр кукол»

45.

18.00 ч.

Выпуски рубрики «Бармалей и Крокозябра». (11-последний)

https://vk.com/hmteatrkukol

Рубрика от главного режиссера ХМТК и поэта и музыканта Глеба Успенского

БУ «Ханты-Мансийский театр кукол»

46.

18.00 ч.

Игровая программа «Танцуй, как я!»

Вконтакте https://vk.com/nyagantheatre

Одноклассники https://ok.ru/nyaganskyt

Фейсбук www.facebook.com/Няганский-театр-246042882245003

Игровая программа продолжительностью 30 минут, возрастная категория 6+

Участники вместе с артистами Екатериной Ушаковой и Никитой Шатовым будут танцевать.

Трансляция в YouTube

конференции в режиме zoom

БУ «Няганский театр юного зрителя»

47.

18.00 ч.

Проведение викторины о сказках

https://vk.com/kvant86

https://www.instagram.com/kvantorium86/?hl=ru

 

предлагаемые аккаунты для большего охвата пользователей

https://www.instagram.com/yugraonline/?hl=ru

В качестве развлекательного контента в социальной сети публикуется картинка с изображением 3-4 элементов (мини-рисунков, эмоджи), передающих содержание или название сказки

АУ «Региональный молодежный центр» ДТ «Кванториум»

48.

18.00 -

18.30 ч.

«Занимаюсь спортом всей семьей»

https://vk.com/sshor_nv

https://vk.com/olimpianv

Семейная онлайн-тренировка, состоящая из комплекса общеразвивающих упражнений для выполнения в домашних условиях

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва»

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа»

49.

20.00 ч.

Сказка на ночь

«Капризная кошка»

Вконтакте https://vk.com/nyagantheatre

Одноклассники https://ok.ru/nyaganskyt

Фейсбук www.facebook.com/Няганский-театр-246042882245003

Сказка на ночь

«Капризная кошка»

Запись, возрастная категория 0+, продолжительность 4 минуты

БУ «Няганский театр юного зрителя»

50.

20.00 ч.

«Сказки из Теремка»

https://vk.com/hmteatrkukol

Сказки на ночь от театра кукол

БУ «Ханты-Мансийский театр кукол»

51.

в течение дня

Тематическое занятие «Вот какой зверь» из цикла «Музей глазами детей»

https://vk.com/ugramuseum

https://www.facebook.com/ugramuseum

https://www.instagram.com/ugramuseum

https://ok.ru/ugramuseum

Предлагаем детям и родителям познакомиться с мамонтом.

Попытаться разгадать загадку исчезновения мамонтов ребята смогут на музейных онлайн занятиях

БУ «Музей Природы и Человека»

52.

в течение дня

Квест «Живая земля»

https://vk.com/ugramuseum

https://www.facebook.com/ugramuseum

https://www.instagram.com/ugramuseum

https://ok.ru/ugramuseum

Предлагаем школьникам познакомиться с коллекцией керамики из фондов Музея Природы и Человека и принять участие в квесте. Мероприятие сопровождает вступительная видеоэкскурсия об истории и технологии изготовления керамики, а также о её значении в жизни человека

БУ «Музей Природы и Человека»

53.

в течение дня

Квест «First quest»

https://vk.com/ugramuseum

https://www.facebook.com/ugramuseum

https://www.instagram.com/ugramuseum

https://ok.ru/ugramuseum

Онлайн викторина - квест по истории Музея Природы и Человека и музейной коллекции

БУ «Музей Природы и Человека»

54.

в течение дна

Конкурс рисунков

https://vk.com/teatr_nv

Все желающие дети для конкурса рисуют творческие работы на театральную тематику «Мой любимый спектакль». По окончанию конкурса, рисунки будут опубликованы для зрительского голосования. Участник, набравший наибольшее количество голосов, получит приз

АУ «Нижневартовский театр юного зрителя»

55.

в течение дня

 

Концерт, посвящённый 20-летию «Колледжа-интерната Центр искусств для одарённых детей Севера»

https://www.youtube.com/watch?v=FdwEpOh2pgg

Концерт, посвящённый 20-летию «Колледжа-интерната Центр искусств для одарённых детей Севера»

БУ «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера»

56.

в течение дня

Онлайн-викторина «Кто живет в моей семье?»

http://www.okrlib.ru/contest/762

Веселая онлайн-викторина для детей о семье

Государственная библиотека Югры

57.

в течение дня

Видеотрансляция концерта сказки «Музыкальная

шкатулка» филармонического проекта «Школа музыки»  

Группа Сургутского музыкального колледжа в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/surgutmusic

Концерт – сказка создана на основе произведения современной детской писательницы и художницы Ксении Фёдоровой «Музыкальная шкатулка». Эта удивительная история о победе добра над злом, об исцеляющей силе искусства поможет вовлечь детей в чарующий и загадочный мир музыки и творчества. Зрители вместе с героями музыкальной сказки отравятся «путешествовать» во времени и встретятся со знаменитыми композиторами прошлого. Для младшего и среднего школьного возраста

БУ «Сургутский музыкальный колледж»

58.

10.00 ч.

Флешмоб «Спасибо за счастливое детство»

https://vk.com/etnocentr86

https://www.instagram.com/mukbvz/

https://www.facebook.com/groups/308302979624382/

 

Дети в национальных костюмах в домашних условиях будут по очереди говорить фразы о городе (например, «Белоярский - город для детства»), и передавать из кадра в кадр фото          «Я люблю Белоярский». В завершении прозвучит фраза «Спасибо за счастливое детство!»

Муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского района «Этнокультурный центр»

59.

11.00 ч.

Детское театрализованное представление «Приключения домовенка Кузи»

https://vk.com/kamerton90

https://ok.ru/profile/574682887382

https://www.instagram.com/kamerton90/

 

Трансляция видео-сказки. Дети смотрят интерактивное представление, выполняют игровые задания сказочных героев

Муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского района «Центр культуры и досуга, концертный зал «Камертон»

60.

12.30 ч.

Праздничная развлекательная онлайн - программа «БеZOOMные приключения»

Платформа для видеоконференций «ZOOM»

В программе веселые конкурсы, интерактив, видеовикторины. По окончании игры всем участникам программы будут отправлены электронные дипломы

Муниципальное автономное учреждение сельского поселения Сорум «Центр культуры и спорта»

61.

в течение дня

Флешмоб «Здоровье с детства»

https://yadi.sk/iQuFiosv94O-log

Мероприятие проводится в целях содействия укрепления здоровья и поднятия настроения детей. Участникам необходимо в записи повторять движения под музыку

МБОУ Березовская СОШ

62.

в течение дня

Онлайн- зарядка и онлайн-завтрак

https://комобразбер.рф/

Онлайн- зарядка и онлайн-завтрак, приготовленный совместно с родителями, демонстрация здоровой пищи и движений

ОУ Березовского района

63.

в течение дня

Зарядка-флешмоб «Богатырская сила»

http://ds-veterok.nubex.ru

 

Содействиеукрепления здоровья и поднятия настроения детей

МБДОУ детский сад «Ветерок»

64.

09.00 ч.

Массовая зарядка «Спортивное утро»

Канал МАУ «СШ «Дворец спорта» в Инстаграмме https://instagram.com/dvorets_sporta86?igshid=xr4guqqoxs2m

 

Онлайн

зарядка на канале

МАУ «СШ «Дворец спорта»

65.

09.30 ч.

Онлайн-завтрак «Доброе уро начинается с приятного завтрака»

https://www.youtube.com/playlist?list=PLX2yaezqwlPbW5t5_H-7K9U3dLb9ErJJs

 

Онлайн завтрак на канале Управления образования

Образовательные организации города

66.

с 12.00 ч.

в течение дня

Онлайн-концерт в рамках Дня защиты детей

http://artprazdnikk.ru/art-prazdnik/10

Для посетителей сайта учреждения будет доступно к просмотру онлайн-мероприятие с участием творческих коллективов города

МАУ «КДК «АРТ-Праздник»

 

67.

с 12.00 ч.

в течение дня

«Сказочная безопасность»

https://vk.com/id412255936

интеллектуальная игра

МБУ «Централизованная библиотечная система»

68.

11.00 ч.

День Защиты детей (дистанционный праздник)

Вайбер

Программа мероприятий на каждый день будет выкладываться на сайт школы   http://86sch-polowinka.ru/ и в группу МКОУ Половинкинская СОШ в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/public180305889

В течение дня в чаты будет рассылка разных заданий, конкурсов

Половинкин

ская СОШ

69.

13.00 -

14.00 ч.

 

Игровая программа ко Дню детства «Мир детства»

http://edu.mob-edu.ru/

Онлайн-путешествие по Миру детства, в ходе которого ребята будут отгадывать загадки, решать кроссворды, подбирать добрые слова, искать волшебные предметы, встретятся с героями сказок и мультфильмов и все вместе исполнят любимые песни о лете

МКОУ Ягодинская СОШ

 

70.

09.00 ч.

 

Онлайн-фитнес зарядка для детей и подростков

Официальные сайты образовательных организаций

Проведение онлайн-фитнес зарядки для детей и подростков

Образовательные организации

71.

10.00 ч.

Цикл: «Праздник сказки, праздник детства»

(офлайн-мероприятие)

ВКонтакте https://vk.com/club69628977

Одноклассники    https://ok.ru/group/56586549395475

 

1. Волшебные сказки О. Онисимовой: онлайн-чтение

·        Волшебный источник

·        Сосулька-плакса

·        Сердце жемчужины

2. Жили-были потешки: детский фольклор-онлайн (2 занятия)

Детско-юношеская библиотека

72.

11.00 ч.

Мастер-классы для детей

Официальный сайт учреждения (new.ecocentr-megion.ru), группа в Вконтакте vk.com/ecocentr_megion, паблик в Инстаграм www.instagram.com/ecocentr_megion

Изготовление куклы-скрутки, лепка из глины, гончарный круг, плетение циновки)

МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр»

73.

с 12.00 ч.

в течение дня

Онлайн-флешмоб по исполнению песни «Солнечный круг»

Официальная группа ВКонтакте

(https://vk.com/club113915161)

Исполнение воспитанников клубных формирований и специалистов по работе с молодежью ММАУ «Старт», создание видео клипа для трансляции по муниципальным каналам

Муниципальное молодежное автономное учреждение «Старт»

74.

09.00 –

09.30 ч.

 

12.00-

12.20 ч.

Онлайн-зарядка

Онлайн –завтрак

 

Онлайн - выставка работ учащихся художественного отделения «Я, Ты, Он, Она! Вместе – дружная семья!», посвящённая Международному дню защиты детей

Официальный сайт организации:

http://dshilivna.ru

страничка в социальной сети ВК

https://vk.com/club147916226

Обзор выставки работ учащихся художественного отделения МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна»

Муниципальная автономная организация дополнительного образования «Детская школа искусств им А.В. Ливна»

 

75.

12.00 ч.

«Волшебный мир детства» приуроченный Международному дню защиты детей

Социальные сети Центра ремесел: https://vk.com/centrremesel86

https://ok.ru/suveniryna https://www.instagram.com/craft_centr/

 

Мероприятие проводится для детского возраста, в ходе которого будут показаны мастер-классы, благотворительная акция «Подари игрушку детям» и фото «Дети цветы жизни»

Муниципальное автономное учрежение «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел»

 

76.

15.00 ч.

Кукольный спектакль

«Мы за солнышком идем»

Социальная сети:

https://vk.com/club132544430 «Вконтакте»

https://instagram.com/sdkvata?igshid=e8b935zxmgfs «Инстаграм»

https://ok.ru/group/53697899004054 «Одноклассники»

Показ кукольного спектакля с участием работников Дома культуры

МКУ «Сельский дом культуры с.Вата»

 

77.

9.00 ч.

Онлайн- зарядка

Прямая трансляция в социальной сети ВКОНТАКТЕ, по ссылке:

https://vk.com/club38839843

 

для посетителя сайта будет доступна к просмотру онлайн- зарядка

НРМБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»

78.

10.00 ч.

Онлайн- завтрак

Инстаграмм - iuliiastarysheva
https://www.instagram.com/iuliiastarysheva?r=nametag
ВКОНТАКТЕ - https://vk.com/album4011235_00

для посетителя сайта будет доступн к просмотру онлайн- завтрак

НРМОБУ «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа»

79.

18.00 ч.

Детский шахматный Интернет-турнир ХМАО-Югры по блицу, посвященный Международному Дню защиты детей

Интернет-портал

https://play.chessking.com

 

шахматный Интернет-турнир в режиме реального времени

НРМБУ ДО «Шахматная школа им.А.Карпова»

Ханты-Мансийское региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия»

80.

12.00 ч.

Мастер-класс «Страна чудес» (0+)

https://vk.com/biblioteka9_nv

 

изготовление поделок может существенно скрасить сидение дома. Это возможность для всей семьи провести время вместе и с удовольствием, приняв участие в творческой интернет мастерской

городская библиотека №9

муниципального бюджетного учреждения

«Библиотечно-информационная система»

 

81.

13.00 ч.

14.00 ч.

Онлайн-мероприятие

«Привет из детства!»

 

Электронные платформы zoom, YouTube и другие

Педагоги проводят онлайн мероприятия для обучающихся школ города по утвержденной концепции (в разработке)

Департамент образования администрации города

82.

12.00 ч.

 

Спектакль

«Сюрприз»

http://teatrugansk.ru/

https://vk.com/tkukol

Комедия-игра для детей о дружбе и взаимопомощи

МБУК Театр кукол «Волшебная флейта»

83.

15.00 ч.

 

Спектакль

«Про Бяку-Бояку»

http://teatrugansk.ru/

https://vk.com/tkukol

Поучительная сказка о том, как можно победить страх

МБУК Театр кукол «Волшебная флейта»

84.

10.00 ч.

Онлайн-зарядка

https://www.instagram.com/molodezh.okt_region/?hl=ru

Прямой эфир пройдет в группе сети «Инстраграмм»

МБУ Центр молодежи «Смена»

85.

11.00 ч.

Семейный завтрак-онлайн

https://www.instagram.com/molodezh.okt_region/?hl=ru

Прямой эфир пройдет в группе сети «Инстраграмм»

МБУ Центр молодежи «Смена»

86.

12.00 ч.

Северные рассказы

Хантыйская сказка

«Микуль и Татья»

Вконтакте

https://vk.com/mbukmvc

В одноклассниках:

https://ok.ru/museynov

Ютуб:

https://www.youtube.com

Онлайн мероприятие пройдет в социальных сетях

 

МБУК «Музейно-выставочный центр» пгт. Октябрьское

87.

13.00 ч.

Видео концерт

«Солнышко в ладошках»

https://vk.com/club103384682

https://instagram.com/culturalinformation_center?igshid=10pahd5ijwo6a

 

Сайт МБУК "КИЦ" http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru

Видео концерт лучших творческих номеров для детей Октябрьского района

«Солнышко в ладошках»

МБУК «Культурно-информационный центр» пгт. Октябрьское

 

88.

15.00 ч.

Мастер-класс «Дефиле»

https://youtu.be/uR7QtmVH7XI

https://youtu.be/GIn6yZJ41WA

 

Основы дефиле и фотопозирования

МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»

89.

13.00 ч.

«В стране веселого детства»

Zoom

https://vk.com/public158240462

 

Онлайн-викторина

(увлекательные вопросы и задания)

 

МБОУ СОШ №6

90.

13.00 ч.

«Лето встречаем и не скучаем!»

Zoom

https://vk.com/public158240462

Онлайн-интеллектуальный квест

МБОУ СОШ №6

91.

11.00 ч.

Мастер-класс «Тактика футбола глазами футболиста»

Аккаунт АУ СК «Сибирь» в соц. сети Инстаграм https://www.instagram.com/sk_sibir_raduzhnyy/

Освоение и совершенствование технических приемов

АУ СК «Сибирь»

92.

08.00 –

08.30 ч.

Зарядка

со спортсменом

http://edu-surgut.ru/

Онлайн зарядка

департамент образования Администрации города

93.

09.00 –

09.30 ч.

Онлайн завтрак

http://edu-surgut.ru/

Онлайн завтрак, приготовленный совместно с родителями

департамент образования Администрации города

94.

09.00 ч.

«Перспективные каникулы»

http://school43.admsurgut.ru/, открытое сообщество Вконтакте

Мастер-класс, акция, конкурс

МБОУ НШ «Перспектива»

95.

10.00 ч.

«Экспериментальная биология»

http://lic2.admsurgut.ru/

Эксперименты

МБОУ Сургутский естественно-научный лицей

96.

12.00 ч.

«Здравствуй, лето!»

открытое сообщество Вконтакте группа «Креативный центр Сургута»

https://vk.com/surgutcenter

 

В прямой трансляции игровая программа

с популярными челленджами, с вопросами и заданиями, которые дети и взрослые смогут применять в жизни и в работе, сыграть дома с семьей или с друзьями

МАОУ ДО «Центр детского творчества»

 

 

97.

09.00 ч.

Спортивное онлайн мероприятие «Зарядка с чемпионом»

Страница в социальной сети «Инстаграм»

https://www.instagram.com/sport_uray/?hl=ru

 

Управление по физической культуре, спорту и туризму администрация города Урай, В.В. Архипов

98.

12.00 ч.

Праздник День Защиты детей для детей «Дорожная Азбука»

https://vk.com/economic_school

Игровая программа с элементами ПДД, посвященная Дню защиты детей

МБОУ СОШ №12

 

99.

с 12.00 ч.

в течение дня

Онлайн фото-конкурс

«Счастливое звонкое детство!»

Интернет площадка и информационное сопровождение:

https://vk.com/cdo_uray

https://vk.com/event188459592

https://vk.com/questuray

Цели:

-создание условий для организации семейного досуга -творческая самореализация посредством фотосъемки

-развитие воображения, коммуникабельности, кругозора

МБУ ДО «Центр молодежи и дополнительного образования»

 

100.

10.00 ч.

Зарядка с чемпионом

 

http://druzhbahm.ru/

зарядка с чемпионом

МБУ

«СК «Дружба»

101.

12.00 ч.

Детский спектакль

«Кошки-мышки»

 

ВКонтакте:

https://vk.com/crtdhm

Детский спектакль по пьесе Владимира Ильюхова «Кошки-мышки» в исполнении образцового коллектива Театр-студия «Дельтаплан»

МБУДО «Центр дополнительного образования «Перспектива»

102.

12.00 ч.

«Ну-ка, все вместе!» - развлекательная программа для всей семьи

Youtube-канал КДЦ «Октябрь»

https://www.youtube.com/channel/UCKj2ELZPVnmEVL0P17BqfiA

ВКонтакте

https://vk.com/kdc_octybr_club

Одноклассники

https://ok.ru/kdc.oktyabr

Instagram

https://www.instagram.com/kdc_oktyabr

Facebook

https://www.facebook.com/KDCOctyabr

Telegram

https://t.me/kdc_oktyabr_hm

Сказочные персонажи проведут занимательную считалочку под веселую музыку

МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь»

103.

13.00 ч.

«На лесной тропинке»- видеоурок

ВК https://vk.com/libhm 

ОК https://ok.ru/libhm 

ФБ https://www.facebook.com/groups/597224777292693 

Ютюб https://www.youtube.com/channel/UC1nxeiyrM0o7YFrndg8khlg 

Инстаграм https://www.instagram.com/biblioteka_hm/ 

Урок для школьников начальных классов о правилах поведения детей на природе

 

МБУ «Городская централизованная библиотечная система»

104.

09.00 ч.

 

Онлайн – зарядка

«Спортивное лето!»

 

Онлайн-зарядку проводят воспитанники отделения художественной гимнастики

Охват 30 человек

01.06.2020

09.00

(30 мин.)

105.

10.00 ч.

 

Онлайн - зарядка «Привет друг»

ВКонтакт:

 

https://vk.com/public192368675

Онлайн - Акция "Привет друг" (дети всех возрастных групп повторяют движения за инструктором по физической культуре)

Охват 30 человек

01.06.2020

10.00

(20 мин.)

106.

10.00 ч.

 

Онлайн – завтрак

«Всегда готовЬ!»

 

Онлайн-завтрак приготовят мама и четверо детей

01.06.2020

10.00

(40 мин.)

107.

10.00-

15.00 ч.

Онлайн мастер-класс «Наш город глазами детей»

https://vk.com/prometei86

Конкурс рисунков, посвященный международному празднику «День защиты детей» по теме: «Наш город глазами детей»

Категория:

5-9 лет - рисунок красками;

10-18 лет - рисунок, выполненный с помощью графического редактора

(фото присылаются на почту ДЮЦ «Прометея» prometei_ugr@mail.ru

затем выставляются Вконтакте) Охват - 50 человек

01.06. 2020

 

10.00-15.00

108.

12.00 ч.

 

Концертная программа «Музыкальные картинки»

ВКонтакт: https://vk.com/86dshi

Концертная программа, состоящая из концертных номеров 2019-2020 учебного года и произведений, исполненных учащимися в домашних условиях в период самоизоляции и карантина.
Состоит из двух отделений:
1) сольные и ансамблевые исполнения (прозвучат инструменты фортепиано, домра, виолончель, баян, ксилофон и др., вокальные номера) – 15:30 мин;
2) сольная программа учащегося 2-го класса ДШИ Гордея Чуйко (саксофон) – 21:05 мин

Охват - 50 человек

01.06.2020

12.00

(37 мин.)

109.

09.00 ч.

«Веселая зарядка»

https://vk.com/school_1_pokachi

Учитель физической культуры МАОУ СОШ №1 проводит утреннюю зарядку

МАОУ СОШ №1

110.

10.00 ч.

 

«Нам улыбается детство!» танцевально-игровая программа

https://vk.com/club153660536

 

https://www.instagram.com/pokachi.skazka/

Праздничное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей на территории ДОУ для воспитанников дежурных групп. Мероприятие в форме танцевально-игровой программы, будет проходить в режиме онлайн с призывом подключения всех воспитанников ДОУ, находящихся в режиме самоизоляции. Для ребят, не посещающих ДОУ будет возможность прочувствовать атмосферу праздника в онлайн режиме

МАДОУ ДСКВ «Сказка»

111.

10.00 ч.

 

Мастер-класс «Завтрак с психологом»

https://vk.com/school_1_pokachi

Проведение мастер – класса по приготовлению завтрака психолог с обучающимся

МАОУ СОШ №1

112.

11.00 ч.

 

«Шахматы онлайн»

https://vk.com/club195104428

 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития детей, организация содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы

МАОУ СОШ

№ 2

113.

09.00 ч.

Утренняя онлайн – «Зарядка с чемпионом»

официальный сайт Управления образования https://sovobrazovanie.ru/, а также в группах социальных сетей ВКонтакте (https://vk.com/public186466757) и Инстаграмм (https://www.instagram.com/uo_sov/)

Комплекс упражнений, направленны на

формирование мотивации на здоровый образ жизни

Управление образование администрации Советского района, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Советского района "Центр "Созвездие" имени Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновича"

114.

11.00 –

15.00 ч. интернет голосование

Онлайн - фотоконкурсы «Детство в лицах» и «Солнышко на ладошке»

официальный сайт Управления образования https://sovobrazovanie.ru/, а также в группах социальных сетей ВКонтакте (https://vk.com/public186466757) и Инстаграмм (https://www.instagram.com/uo_sov/)

В рамках фотоконкурса участники размещают работы на информационных ресурсах в период с 25 мая по1 июня, с 11 часов интернет голосование. В 15 часов подведение итогов, направление дипломов победителей

Управление образование администрации Советского района

115.

12.00 ч.

16.00 ч.

Мастер- классы «Каникулы с пользой»

ВКонтакте (https://vk.com/public186466757) и Инстаграмм (https://www.instagram.com/uo_sov/)

Мастер- классы по направлениям декоративно – прикладного искусства, изобразительного искусства для детей, а так же совместного творчества детей и родителей

Управление образование администрации Советского района, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Советского района «Центр «Созвездие" имени Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновича»

116.

9.00 –

18.00 ч.

Онлайн-акция «ИЗОлифт»

В контакте

https://vk.com/id241562060

 

Instagram: Dommolodezhi

https://instagram.com/dommolodezhi?igshid=5utiqiz2b1k

В рамках празднования Дня детства МАУ МО «Дом молодёжи» организует акцию «ИЗОлифт». Данная акция будет реализована в он-лайн формате, направлена на детей, находящихся на самоизоляции. По условиям акции дети размещают в лифте своего дома рисунки, фотографируют и выкладывают их в социальные сети. Дата проведения акции с 28 мая по 1 июня включительно.

«Укрась свой лифт, укрась свой праздник!»

МАУ МО «Дом молодёжи»

117.

10.00 ч.

Онлайн-завтрак «Доброе утро!»

https://www.instagram.com/aigul_veli/

 

https://www.instagram.com/ko_nyagan/

Прямой эфир семьи Велижаниных, которые будут готовить здоровый завтрак пройдёт в социальной сети «Инстаграм». Любой желающий может подключиться к трансляции

Комитет образования и науки Администрации города Нягани

117.

16.00 ч.

Онлайн-прямой эфир «Ты и я, мы с тобой друзья!»

ВКонтакте - https://vk.com/club77175792

Instagram, -

https://instagram.com/g

kc_planeta?igshid=11tq

ad5492rsp

Прямой эфир пройдёт в группах ГКЦ «Планета» в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм». Любой желающий ребёнок может подключиться к трансляции, постучаться гостем в эфир и герои мультфильмов лично поздравят его с днём детства

МАУК МО г. Нягань «Городской культурный центр «Планета»,

 

 

118.

19:00 ч.

Онлайн-концерт «Путешествуй вместе с нами!»

ВКонтакте - https://vk.com/club77175792

Одноклассники

https://ok.ru/profile/579

331455755?st.layer.cm d=PopLayerClose&st.

forceSetHistory=true&s

t._aid=Discussion_Phot

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YouTube

https://www.youtube.co

m/channel/UCyoNtIgh

Vs3sqUsmMOX7Ggw

Концерт-путешествие на сказочные острова с участием творческих коллективов ГКЦ «Планета». Онлайн-поздравление официальных лиц города Нягань. Ведущие концерта также снимают себя дома на сотовые телефоны. Специалисты учреждения в домашних условиях монтируют присланные им записи. Далее концерт демонстрируется в группе ГКЦ «Планета» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»

МАУК МО г. Нягань «Городской культурный центр «Планета»,

 

 

119.

11.00 ч.

Театрализованное представление «Волшебный мир детства»

https://vk.com/nashraion86

Театрализованное поздравление педагогов в роли сказочных персонажей

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования»

120.

14.00 ч.

Фестиваль детского творчества «Солнечные зайчики»

https://vk.com/nashraion86

Организация фестиваля для талантливых детей Ханты-Мансийского района, фестиваль охватывает следующие жанры самодеятельного творчества: хореографическое искусство, музыкальное творчество, декоративно-прикладное искусство

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования»

121.

12.00 ч.

Онлайн

игра-викторина

«Дружная семья всем нужна»

https://meet.jit.si/IndependentMetaphorsChooseWidely

Игра –викторина для всей семьи, посвящённая Дню защиты детей

МБУК «Русскинской музей Природы и Человека имени Ядрошникова Александра Павловича»

122.

14.00 ч.

Онлайн

традиционный хантыйский праздник «Трясогузка»

Информация о мероприятиях будет размещена

ВКонтакте - https://vk.com/photo-158340371_456239019

Одноклассники –

https://ok.ru/russkinsko

Instagram - russmuseum

Знакомство детей с традиционным праздником трясогузки, и наступлением лета.

МБУК «Русскинской музей Природы и Человека имени Ядрошникова Александра Павловича»

123.

10.30 ч.

Кулинарное шоу «Путешествуем «Со вкусом», 6+

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Спецвыпуск, посвящённый Дню защиты детей

Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Нефтяник»

124.

15.00 ч.

«Праздник лета!» - игровая программа на свежем воздухе, посвящённая Дню защиты детей, 6+

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCLZj3nPAvq7eSUk-CyHRg3w%3Fview_as%3Dsubscriber

https://vk.com/ckneftyanik

https://ok.ru/profile/590560948014

https://www.instagram.com/ckneftianik/

Мобильная игровая бригада в режиме самоизоляции.

Карнавальное шествие по дворам

Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Нефтяник»

125.

08.00 ч.

Онлайн-зарядка «Заряжайся!» в дежурных группах

https://www.instagram.com/p/CAZcA3DHkFZ/

 

https://instagram.com/dou9cherepashka?igshid=t8k2120ud0pm

Комплекс специально подобранных упражнений, нацеленных настроить, «зарядить» человека на весь предстоящий день. Оздоровительная польза зарядки заключается в воздействии на организм с учётом анатомо – физиологических и психических особенностей детей

МА ДОУ ДС №10 «Березка»

 

МА ДОУ ДС №9 «Черепашка»

126.

08.30 ч.

Онлайн-завтрак «Овсянка, сэр!»

https://www.instagram.com/p/CAZcA3DHkFZ/

 

https://instagram.com/dou9cherepashka?igshid=t8k2120ud0pm

Родители совместно с воспитанниками готовят полезный завтрак

МА ДОУ ДС №10 «Березка»

 

МА ДОУ ДС №9 «Черепашка»

127.

11.00 ч.

Мастер-класс «Тактика футбола глазами футболиста»

Аккаунт АУ СК «Сибирь» в соц. сети Инстаграм https://www.instagram.com/sk_sibir_raduzhnyy/

Освоение и совершенствование технических приемов

АУ СК «Сибирь»
             

 

Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры

Пнд, 06/01/2020 - 12:11

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