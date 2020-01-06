Оперативная информация о новых случаях выявления заболевания коронавирусом в Югре на 1 июня

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2587 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 1 июня. За минувшие сутки зафиксирован и подтвержден 151 новый случай COVID-19 в 15 муниципалитетах:
Сургутский район – 54;
Сургут – 27;
Нефтеюганск – 14;
Нижневартовск – 11;
Мегион – 9;
Нефтеюганский район – 8;
Ханты-Мансийск – 6;
Нижневартовский район – 6;
Когалым – 4;
Ханты-Мансийский район – 4;
Лангепас – 3;
Радужный – 2;
Нягань – 1;
Белоярский – 1;
Пыть-Ях – 1.
Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Югре Инна Кудрявцева.
«По возрастной структуре: дети – 19 случаев, 18-29 лет – 18 случаев, 30-49 лет – 66 случаев, 50-64 года – 39 случаев, старше 65 лет – 9 случаев, – сообщила она. – По месту инфицирования: в ранее зарегистрированных очагах путем обследования всех контактных выявлено 90 случаев, источник инфекции уточняется в 56 случаях, завозных случаев 5: 2 случая с территории Талаканского месторождения в Якутии, 3 случая – из Башкирии».
На момент выявления у 68 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 33 зафиксирована пневмония, у 50 человек инфекция протекала бессимптомно.
«Вирус обнаруживается у представителей сферы обслуживания, включая вахтеров общежитий, продавцов, предпринимателей, водителей и других. Таким образом, сфера обслуживания вовлечена в эпидемический процесс. Поэтому необходимо соблюдать все меры предосторожности при посещении общественных мест, – подчеркнула Инна Кудрявцева. – Нужно помнить, что любой очаг опасен. В связи с чем исполнение всех рекомендаций сегодня более чем актуально».
По данным окружного департамента здравоохранения, состояние 32 пациентов тяжелое, 8 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
За весь период пандемии от COVID-19 излечились 809 югорчан.
«Сегодня амбулаторно наблюдаются почти 1 тысяча человек. У них наличие инфекции либо подтверждено, либо проводится диагностика. Увеличивается число наших земляков, наблюдаемых в качестве контактных – таковых сегодня насчитывается свыше 8 тысяч человек», – сообщил начальник управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения Югры Максим Малхасьян.
Он подчеркнул, что в медицинских организациях развернуто 1998 «ковидных» коек, на которых проходят лечение 1194 пациента. Ежесуточно в связи с полным выздоровлением выписываются 14-16 человек.
«Большая часть пациентов сконцентрирована на базе Сургутской окружной клинической больницы. С сегодняшнего дня дополнительно развернуто 200 коек. С учетом этих цифр в медицинской организации насчитывается более 800 специализированных коек», – пояснил Максим Малхасьян.
Он также добавил, что суммарно в Югре проведено около 96 тысяч исследований на COVID-19. Утвержденная региональным департаментом здравоохранения мощность лабораторий составляет 3 тысячи исследований в сутки. Но на минувшей неделе ежесуточно производилось от 2 до 4 тысяч тестирований. При этом мощности лабораторий продолжают увеличиваться.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры