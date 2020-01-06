Восстановление популяции осетра – в числе приоритетов реализации нацпроекта «Экология» в Югре

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Восстановление популяции осетра – в числе приоритетов реализации нацпроекта «Экология» в Югре

2 миллиона штук молоди сибирского осетра планируется выпустить в водоемы Ханты-Мансийского автономного округа в 2020 году в рамках реализации национального проекта и его региональной составляющей «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». По итогам первого квартала было выпущено почти 750 тысяч штук.

В последующие годы этот показатель будет увеличиваться. Так, в 2022 году он составит уже 4 миллиона штук молоди, в 2023 году – 5 миллионов, а в 2024 году вырастет до 6 миллионов штук.

На эти цели в соответствии с государственной программой «Экологическая безопасность» на 2019-2024 годы предусмотрено свыше 2 миллиардов рублей. При этом наибольшая сумма – 1,1 миллиарда рублей – запланирована именно на текущий год.

Восстановление популяции сибирского осетра обеспечивается за счет искусственного воспроизводства водных биоресурсов, осуществляемого для компенсации ущерба, нанесенного предприятиями-природопользователями при хозяйственной деятельности на территории Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

С этой целью в соглашения о сотрудничестве между правительством Югры и предприятиями-природопользователями включены обязательства по реализации компенсационных мероприятий путем приоритетного выпуска в водные объекты ценных и особо ценных видов биоресурсов. Такие соглашения подписаны с компаниями «ЛУКОЙЛ», «Славнефть-Мегионнефтегаз», «Газпром нефть», «РуссНефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть».

Для полного цикла воспроизводства ценных и особо ценных видов водных биоресурсов используются производственные мощности Югорского рыбоводного завода и Абалакского экспериментального рыборазводного завода.

Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры 

Пнд, 06/01/2020 - 17:17

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