Губернатор Югры проведет онлайн-встречу с медицинскими работниками

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Губернатор Югры проведет онлайн-встречу с медицинскими работниками
Фото: https://ugra-news.ru/Фото: https://ugra-news.ru/
Фото: https://ugra-news.ru/

Во вторник, 2 июня, в рамках проекта «Губернатор онлайн» Наталья Комарова встретится с медицинскими работниками автономного округа.

В повестке – обсуждение вопросов, связанных с дополнительными и страховыми выплатами медицинским работникам, назначенных президентом Российской Федерации, правительством автономного округа; с обеспеченностью персонала коллективными и индивидуальными средствами защиты. Также участники встречи затронут тему охраны труда медицинских работников, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией.

«Вместе с департаментом здравоохранения Югры, фондом социального страхования обсудим вопросы, связанные с выплатой надбавок, страховыми выплатами в случае заболевания», - анонсировала встречу в своем аккаунте в Инстаграм губернатор округа.

Также участниками встречи станут руководители профсоюзных организаций медицинских учреждений. Эфир #ГубернаторОнлайн состоится 2 июня в 15:30 и будет транслироваться в аккаунте Натальи Комаровой в Инстаграм и в группе «Югра» в социальной̆ сети «ВКонтакте».

Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры 

Фото: https://ugra-news.ru/Фото: https://ugra-news.ru/
Фото: https://ugra-news.ru/
Фото: https://ugra-news.ru/Фото: https://ugra-news.ru/
Фото: https://ugra-news.ru/
Пнд, 06/01/2020 - 17:24

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