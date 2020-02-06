Роспотребнадзор выпустил рекомендации о мерах при совершении религиозных обрядов

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Роспотребнадзор выпустил рекомендации о мерах при совершении религиозных обрядов

Ряд мер по недопущению распространения COVID-19 при совершении религиозных обрядов в ходе поэтапного снятия ограничительных мероприятий разработал Роспотребнадзор.

 

Так, на всех этапах развития эпидемиологической ситуации при проведении богослужений, религиозных обрядов, церемоний ограничивается участие в них граждан с высоким риском тяжелого течения коронавируса. К ним относятся люди старше 65 лет, граждане, страдающие хроническими заболеваниями, в первую очередь, болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, диабетом. Для данных категорий населения рекомендуется проводить мероприятия на дому.

 

Люди, посещающие религиозные организации, священнослужители во время таинства исповеди обязательно должны носить защитные маски. В помещениях должна соблюдаться социальная дистанция в 1,5 метра. Для этого федеральное ведомство рекомендует нанести соответствующую разметку.

 

Кроме того, в помещениях должны проводиться регулярное проветривание, дезинфекция киотов и предметов, используемых при совершении богослужений и религиозных обрядов. Рекомендовано использование устройств обеззараживания воздуха, антисептиков для рук и применение других санитарных мер, включая разъяснительную работу с населением.

 

Решение о допуске посетителей в помещения религиозных организаций принимаются их руководством по согласованию с органами власти региона с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте и позиции регионального управления Роспотребнадзора.

 

При этом при стабилизации показателей заболеваемости, ограниченном возобновлении деятельности промышленных предприятий и организаций допускается открывать приходские храмы для индивидуального посещения вне проведения богослужений. Но в храме площадью до 100 квадратных метров должны находиться не более 2 человек одновременно. В храмах площадью 100-400 квадратных метров – 5 человек, а в храмах площадью свыше 400 квадратных метров – 10 человек. Кроме того, допускается проведение отпевания, венчания, крестин и других мероприятий при ограниченном присутствии близких людей с учетом указанных норм и отсутствии иных граждан.

 

При переходе к первому этапу снятия ограничений в храмах площадью не более 400 квадратных метров Роспотребнадзор допускает проведение богослужений с участием граждан при условии соблюдения ограничения – не более 1 человека на 4 квадратных метра. В храмах, чья площадь превышает 400 квадратных метров, внутри помещения могут собираться до 100 человек.

 

В случае реализации второго этапа в храмах площадью не более 800 квадратных метров допускается проведение богослужений при нахождении не более 1 человека на 4 квадратных метра. В храмах с площадью более 800 «квадратов» могут одновременно находиться до 200 человек.

 

На третьем этапе ограничений нет.

 

Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры

Втр, 06/02/2020 - 14:48

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