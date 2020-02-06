Оперативная информация о новых случаях выявления заболевания коронавирусом в Югре на 2 июня

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2736 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 2 июня. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 149 новых случаев COVID-19 в 13 муниципалитетах:
Сургутский район – 45;
Сургут – 23;
Когалым – 17;
Ханты-Мансийск – 13;
Мегион – 11;
Нягань – 11;
Нижневартовск – 9;
Нефтеюганский район – 9;
Нижневартовский район – 5;
Нефтеюганск – 2;
Ханты-Мансийский район – 2;
Радужный – 1;
Пыть-Ях – 1.
Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Югре.
По возрастной структуре: дети – 16 случаев, 18-29 лет – 16 случаев, 30-49 лет – 74 случая, 50-64 года – 39 случаев, старше 65 лет – 4 случая.
Из контактов в очагах – 106 случаев. По 38 случаям контакты уточняются. Также зафиксировано 5 случаев завоза вируса.
На момент выявления у 71 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 53 человек инфекция протекала бессимптомно.
По данным окружного департамента здравоохранения, состояние 31 пациента тяжелое, 8 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
За весь период пандемии от COVID-19 излечились 870 югорчан.