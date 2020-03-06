Югра презентовала уникальные предложения на предстоящий туристический сезон

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Югра презентовала уникальные предложения на предстоящий туристический сезон
Фото: http://ермак-инфо.рф/Фото: http://ермак-инфо.рф/
Фото: http://ермак-инфо.рф/

Югра в предстоящие летний и осенний сезоны планирует предложить туристам уникальные культурно-познавательные туры и маршруты активного отдыха, сообщил директор департамента промышленности региона Кирилл Зайцев в рамках «Онлайн-воркшопа 2020 Урал-Сибирь Плюс».

Среди них он назвал туры в горы Приполярного Урала, экспедиции на квадроциклах и мотоциклах, пешие походы и трофейную рыбалку, знакомство с культурой и традициями народов ханты и манси, историей развития нефтяной отрасли и северных городов и посещение современных интерактивных объектов.

«Горы Приполярного Урала в последние годы – локация для любителей активного отдыха и экстремальных видов спорта. Возможность познакомиться с самыми малоизученными горными системами в России представлена в туре «Горными тропами священного Урала». Маршрут знакомит с прошлой и настоящей жизнью проживающих здесь народов, повествует о людях, добывавших здесь горный хрусталь и кварц до середины прошлого столетия. Горы изрезаны заброшенными штольнями, посещая их, дух захватывает от мощи и объемов проделанной работы», - рассказал Кирилл Зайцев.

Он добавил, что Югра – это одно из лучших мест для любителей трофейной рыбалки. Один из вариантов путешествия – трофейная рыбалка на брандвахте.  

Представители югорских туристических компаний рассказали о маршруте «Удивительная Югра» с обзорными экскурсиями по городам автономного округа, который знакомит с историей нашего округа и бытом коренных народов; о самых интересных маршрутах в восточной части автономного округа: подводное сафари в одном из крупнейших океанариумов в России – спортивно-культурном комплексе «Галактика» Когалыма.

Кирилл Зайцев резюмировал, что путешественникам также будут интересны этнографические особенности территории и, конечно же, гастрономические специалитеты Югры: сосьвинская сельдь, муксун, оленина, дикоросы.

Отметим, в ходе «Онлайн-воркшопа 2020 Урал-Сибирь Плюс» свои туристические возможности презентовали Свердловская, Тюменская, Курганская и Челябинская области, Алтайский край, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ. Воркшоп нацелен на продвижение туристических продуктов регионов и выстраивание межрегиональных отраслевых бизнес-связей.

Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры 

Фото: http://ермак-инфо.рф/Фото: http://ермак-инфо.рф/
Фото: http://ермак-инфо.рф/
Фото: http://ермак-инфо.рф/Фото: http://ермак-инфо.рф/
Фото: http://ермак-инфо.рф/
Ср, 06/03/2020 - 11:37

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