Государственные и муниципальные услуги в доступе!

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Государственные и муниципальные услуги в доступе!

В период повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции МФЦ Югры работает  по предварительной записи. Для этого необходимо зайти на официальный портал  МФЦ Югры в раздел «Запись на прием» https://mfc.admhmao.ru/reception/

Если возможность записи отсутствует, рекомендуется повторить попытку в первой половине дня. Так как, в случае отмены
заявителями своего посещения Многофункционального центра в электронной очереди автоматически появляется возможность записи.

Отметим, что для удобства граждан  Портал МФЦ Югры адаптирован для использования на мобильных устройствах.

Записаться на прием можно также, находясь в любой точке мира, где есть Интернет. Для этого необходимо скачать мобильное приложением «Мои документы  Югры», которые  находятся в бесплатном доступе в сервисах  PlayMarket или AppStore.

Также обращаем внимание, что значительную часть услуг возможно получить в электронной форме на портале https://www.gosuslugi.ru/

Кроме того, такие федеральные ведомства как Росреестр, Пенсионный фонд России и Федеральная налоговая служба предоставляют услуги в электронной форме на своих официальных сайтах через личный кабинет с использованием учетной записи портала Госуслуг.

Наталья Корчагина

Ср, 06/03/2020 - 11:39

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