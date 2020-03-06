Государственные и муниципальные услуги в доступе!

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В период повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции МФЦ Югры работает по предварительной записи. Для этого необходимо зайти на официальный портал МФЦ Югры в раздел «Запись на прием» https://mfc.admhmao.ru/reception/
Если возможность записи отсутствует, рекомендуется повторить попытку в первой половине дня. Так как, в случае отмены
заявителями своего посещения Многофункционального центра в электронной очереди автоматически появляется возможность записи.
Отметим, что для удобства граждан Портал МФЦ Югры адаптирован для использования на мобильных устройствах.
Записаться на прием можно также, находясь в любой точке мира, где есть Интернет. Для этого необходимо скачать мобильное приложением «Мои документы Югры», которые находятся в бесплатном доступе в сервисах PlayMarket или AppStore.
Также обращаем внимание, что значительную часть услуг возможно получить в электронной форме на портале https://www.gosuslugi.ru/
Кроме того, такие федеральные ведомства как Росреестр, Пенсионный фонд России и Федеральная налоговая служба предоставляют услуги в электронной форме на своих официальных сайтах через личный кабинет с использованием учетной записи портала Госуслуг.
Наталья Корчагина