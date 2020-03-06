Подведены итоги Окружного интернет-смотра фольклорных коллективов обско-угорских народов

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Подведены итоги Окружного интернет-смотра фольклорных коллективов обско-угорских народов

В столице Югры определены победители Окружного интернет-смотра фольклорных коллективов обско-угорских народов. Смотр является одним из мероприятий проекта «Живая традиция» регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в Югре. Заявки на смотр принимались в электронном виде с 27 марта по 15 мая 2020 года.

На заседании конкурсного жюри были определены следующие победители:

В номинации «Хореография» (ансамбли), возрастная категория 7-17 лет - Образцовый художественный коллектив «Тром-Ёван мокут – Тром-Аганские ребята», руководитель - Швейд Майя Александровна, Сургутский район, п.Ульт-Ягун;

В номинации «Хореография» (ансамбли), возрастная категория 18 лет и старше - Образцовый художественный коллектив «Тром-Ёван мокут – Тром-Аганские ребята», руководитель - Швейд Майя Александровна, Сургутский район, п.Ульт-Ягун;

В номинации «Вокал» (ансамбли), возрастная категория 18 лет и старше - «Окружная школа Медвежьих игрищ», руководитель - Молданов Тимофей Алексеевич, г. Ханты-Мансийск;

В номинации «Инструментальное творчество» (соло), возрастная категория 7-17 лет - Жигалова Дарья Алексеевна, «Окружная школа мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов», руководитель - Рещиков Алексей Александрович, г. Ханты-Мансийск;

В номинации «Инструментальное творчество» (соло), возрастная категория 18 лет и старше - Замиралов Александр Николаевич, солист «Окружной школы мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов», руководитель - Рещиков Алексей Александрович, г. Ханты-Мансийск;

Специальным дипломом «За сохранение традиций обско-угорских народов» отмечен Фольклорный хантыйский ансамбль «Тор Най», руководитель - Антонова Инна Сергеевна, г. Нижневартовск.

С 18 по 22 мая 2020 года в официальной группе «ВКонтакте» регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в Югре прошло онлайн-голосование на присуждение Приза зрительских симпатий, в котором приняли участие 339 человек. На протяжении 5 дней лидеры менялись каждый час, но в итоге, с разрывом в 9 голосов, победу одержал Зырянский фольклорный коллектив «Асья Кыа», руководитель - Вакуев Игорь Владимирович, Березовский район, с. Сарампауль.

С полным списком победителей можно ознакомиться в официальной группе «ВКонтакте» регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в Югре.

Мероприятие проводилось при информационной поддержке Окружного Дома народного творчества.

 

Ассамблея народов России

Региональное отделение общероссийской общественной организации в
 Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Ср, 06/03/2020 - 11:48

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