Путин проведет встречу с главой Югры

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Путин проведет встречу с главой Югры
фото: https://www.rbc.ru/фото: https://www.rbc.ru/
фото: https://www.rbc.ru/

Президент России Владимир Путин проведет в среду встречу с руководителем Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент продолжает работать с регионами. Сегодня у него будет видеоконференция с Натальей Комаровой, губернатором Ханты-Мансийского автономного округа. Повестка дня традиционная, как обычно это бывает в ходе общения президента с главами регионов", - сообщил Песков журналистам.

Он уточнил, что общение Путина с руководителями регионов страны будет продолжаться.

https://ria.ru/20200603/1572399698.html

фото: https://www.rbc.ru/фото: https://www.rbc.ru/
фото: https://www.rbc.ru/
фото: https://www.rbc.ru/фото: https://www.rbc.ru/
фото: https://www.rbc.ru/
Ср, 06/03/2020 - 17:01

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