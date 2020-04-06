Поправки в Конституцию РФ – стратегический план развития России

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Поправки в Конституцию РФ – стратегический план развития России

Дата общероссийского голосования по поправкам в основной закон страны – 1 июля 2020 года.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.

«Определить 1 июля 2020 г. в качестве даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьёй 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», учитывая при этом складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку и необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», - говорится в Указе.

Все необходимые меры предосторожности на участках будут соблюдены: избирателей обеспечат перчатками, масками и одноразовыми ручками, а члены избиркома дополнительно пройдут проверку на коронавирус. Забота о здоровье, жизни граждан - самый главный приоритет.

На совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию 1 июня 2020 года глава государства подчеркнул, что основной закон «лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни, наших детей сегодня и будет определять основные правовые гарантии, основные юридические гарантии в области социальных отношений, в области трудовых отношений, будет определять наши принципы взаимодействия с нашими международными партнёрами».

Президент страны призвал граждан России принять активное участие в определении параметров Основного закона, в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.

По словам директора юридического института Югорского государственного университета, регионального эксперта ассоциации НОМ Станислава Розенко, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ имеет принципиальное значение для российского общества в современных экономических условиях:

«Исходя из этого именно социальный блок в поправках является наиболее необходимым в целях социальной защиты граждан Российской Федерации. В целом все поправки затрагивают важнейшие сферы жизни россиян. Это наш стратегический план развития на ближайшие десятилетия. Поэтому в голосовании по поправкам в Конституцию страны необходимо принять активное участье. Они касаются каждого из нас».

 АУ "Центр "Открытый регион"

Чт, 06/04/2020 - 11:49

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