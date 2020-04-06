Жители Ханты-Мансийского района получают услуги МФЦ Югры, не выезжая из своих населенных пунктов.

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В июне жители Ягурьяха, Бобровского, Батово и Горноправдинска смогут воспользоваться услугами мобильного офиса Многофункционального центра Югры.
В период повышенной готовности, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции прием ведется по предварительной записи при условии соблюдения социальной дистанции до других граждан не менее 1,5 метров. На входе в мобильный офис МФЦ осуществляется контроль соблюдения заявителями масочного режима, предоставляются антисептические средства для обработки рук.
Отметим, что работа мобильного офиса МФЦ в Ханты-Мансийском районе стала возможна благодаря соглашению межу Администрациями муниципалитета, сельских поселений и Многофункциональным центром Югры.
«В среднем ежемесячно через мобильный офис МФЦ поступает порядка ста заявлений от жителей Ханты-Мансийского района. Такой формат работы ведется с 2015 года. Он себя зарекомендовал с положительной стороны, как очень востребованное направление работы с населением. Наша задача сделать все возможное, чтобы услуги стали как можно доступнее для югорчан», - считает Владимир Михайлов директор АУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры». #мфцюгры #моидокументыюгры
Режим работы мобильного офиса МФЦ
в населенных пунктах Ханты-мансийского района в июне 2020 года
|
№
|
Населенный пункт
|
Часы работы
|
Дни работы
|
1.
|
д.Ягурьях
|
с 11.00 до 15.00
|
11, 30
|
2.
|
п.Бобровский
|
с 11.30 до 15.00
|
9, 25
|
3.
|
с.Батово
|
с 11.00 до 15.00
|
4, 16, 23
|
4.
|
п. Горноправдинск
|
с 11.00 до 15.00
|
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Наталья Корчагина