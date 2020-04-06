Жители Ханты-Мансийского района получают услуги МФЦ Югры, не выезжая из своих населенных пунктов.

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Жители Ханты-Мансийского района получают услуги МФЦ Югры, не выезжая из своих населенных пунктов.

В июне жители Ягурьяха, Бобровского, Батово и Горноправдинска смогут воспользоваться услугами мобильного офиса Многофункционального центра Югры.

 

В период повышенной готовности, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции прием ведется по предварительной записи при условии соблюдения социальной дистанции до других граждан не менее 1,5 метров. На входе в мобильный офис МФЦ осуществляется контроль соблюдения заявителями масочного режима, предоставляются антисептические средства для обработки рук.

 

Отметим, что работа мобильного офиса МФЦ в Ханты-Мансийском районе стала возможна благодаря соглашению межу Администрациями муниципалитета,  сельских поселений и Многофункциональным центром Югры.

 

«В среднем ежемесячно через мобильный офис МФЦ поступает порядка  ста заявлений от жителей Ханты-Мансийского района. Такой формат работы ведется с 2015 года. Он себя зарекомендовал с положительной стороны, как очень востребованное направление работы с населением. Наша задача сделать все возможное, чтобы услуги стали как можно доступнее для югорчан», - считает Владимир Михайлов директор АУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры».  #мфцюгры  #моидокументыюгры

 

Режим работы мобильного офиса МФЦ

в населенных пунктах Ханты-мансийского района в июне 2020 года

 

Населенный пункт

 

Часы работы

Дни работы

1.

д.Ягурьях

 

с 11.00 до 15.00

11, 30

2.

п.Бобровский

 

с 11.30 до 15.00

9, 25

3.

с.Батово

 

с 11.00 до 15.00

4, 16, 23

4.

п. Горноправдинск

 

с 11.00 до 15.00

18

 

Наталья Корчагина

Чт, 06/04/2020 - 11:55

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