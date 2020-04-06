- Русский
В Югре в период действия режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, реализуется региональный проект «Коробка добра».
Эта акция инициирована для сбора пожертвований югорчанам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, связанной с пандемией COVID-2019.
Вот уже более двух месяцев югорчане противостоят распространению опасной болезни. Коронавирус так или иначе коснулся многих из нас.
Кто-то оказался на больничной койке, у кого-то инфекция поразила родных или близких, кому-то пришлось испытать ограничения в карантине.
Для заболевших пандемия оказалась проверкой жизненных сил и возможностей организма, для тех, кого вирус миновал, – испытанием «социального иммунитета» – тестом на неравнодушие, участие, милосердие.
Гуманитарный Добровольческий Корпус при участии Департаментов социального развития и общественных и внешних связей Югры проводит благотворительную акцию «Коробка добра».
Организаторы проводят сбор пожертвований для приобретения и доставки наборов, включающих продукты, предметы первой необходимости, средства индивидуальной защиты.
Стоимость одной «Коробки добра» – 2 300 рублей.
Сегодня для нуждающихся земляков получение «Коробки добра» – это не только материальная поддержка, но и частичка тепла большой югорской семьи. Неравнодушие, милосердие, отзывчивость – это составляющие югорского характера, нашей души. Для нас никогда не было чужой беды, мы всегда первыми приходим на помощь, мы своих в беде не бросаем.
В состав «Коробки добра» вошли 13 наименований продуктов питания, в том числе фрукты и пять наименований предметов первой необходимости, в том числе средства индивидуальной защиты (медицинские одноразовые маски, перчатки латексные одноразовые, антисептические средства для рук).
«Коробка добра» вручается нуждающимся гражданам из числа малообеспеченных, состоящих на учёте в органах социальной защиты населения, инвалидов, семей, имеющих в составе детей-инвалидов, многодетных семей, семей с детьми с одним родителем.
Управление социальной защиты населения формируют списки граждан, нуждающихся в получении благотворительной помощи, посредством поступивших заявок на телефоны «Горячей линии» при комплексных центрах социального обслуживания населения, в том числе с учётом заявок, поступающих от оператора Единой горячей линии, и направляют их в адрес Гуманитарного Добровольческого Корпуса.
Гуманитарный Добровольческий Корпус осуществляет закупку продуктовых наборов и предметов первой необходимости, в соответствии с утвержденным Депсоцразвития Югры перечнем, упаковывает их в «Коробку добра» и осуществляет доставку нуждающимся гражданам при содействии управлений социальной защиты населения.
Хочу отметить, в акции «Коробка добра» приняли участие представители коренных народов Югры.
Принял участие председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Еремей Айпин: «Мои предки всегда были готовы помочь в трудной жизненной ситуации. Только сообща мы сможем преодолеть все испытания».
Депутат окружной думы Александр Новьюхов:
– Я вырос в традиционной хантыйской рыбацкой семье, где принято было при удачном улове всегда делиться рыбой с родственниками, односельчанами и нуждающимися. Поэтому по зову сердца принял участие в региональный акции «Коробка добра».
Президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алфёрова:
– Участвуя в подобных акциях, подтверждаю актуальность моего любимого изречения: «Когда ты что-то берёшь – ты наполняешь свою ладонь, если что-то отдаёшь – ты наполняешь своё сердце!» Дарить добро, тепло своей души – это одно из главных предназначений человека, хорошего человека, добродушного и отзывчивого.
Каждый желающий может присоединиться к акции «Коробка добра», перечислив любую сумму на указанные ниже реквизиты.
Помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке, заботе, – гражданский долг каждого из нас.
Дорогие жители округа, мы уверены – вы не останетесь в стороне!
«Коробки добра» будут доставлены с учётом всех требований эпидемиологической безопасности.
Реквизиты для перечисления добровольного пожертвования:
Автономная некоммерческая организация «Гуманитарный Добровольческий Корпус»
Юридический адрес: 628403, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут, проезд Дружбы, д. 6.
Почтовый адрес: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, проспект Ленина, 67 а.
Телефон: 8(3462) 247-333
Адрес электронной почты: gumkorpus@mail.ru, s.basova@humcorps.com
ИНН 8602291513
КПП 860201001
ОГРН 1198600000554
ОКАТО 71136000000
ОКВЭД 85.41.9
Банковские реквизиты:
р/с 40703810367170000858
Новое наименование филиала:
Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО «Сбербанк»
к/с 30101810800000000651
БИК 047102651
При перечислении средств необходимо указать: «На акцию Коробка добра».
По состоянию на 21.05.2020 на счёт Гуманитарного Добровольческого Корпуса поступило 865 переводов на сумму 763 141,79 рублей.
Организатором акции является организация «Гуманитарный добровольческий корпус». В марте, апреле текущего года материальную поддержку получили более 2 000 югорских семей.
Материал подготовлен Ульяной Данило