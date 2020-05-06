Губернатору Югры презентовали будущий научно-технологический центр в Сургуте

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В режиме видеоконференцсвязи состоялась встреча губернатора Югры Натальи Комаровой с генеральным директором окружного фонда научно-технологического развития Ильей Кандаковым. Участниками мероприятия также стали заместители главы региона и представители компаний – подрядчиков.
Главе региона и членам правительства презентовали промежуточные итоги второго этапа разработки моделей реализации приоритетного проекта «Научно-технологический центр в г. Сургуте» (НТЦ).
Напомним, приоритетный проект «Научно-технологический центр в Сургуте» предусматривает создание площадки для апробации, внедрения новых технологических решений. Новое учреждение позволит создать условия для реализации инновационных, технологических и социальных программ развития региона как открытой, интегрированной информационно-образовательной среды; сформировать современный кадровый потенциал, удовлетворяющий потребности экономики округа в высококвалифицированных профессионалах. Также целью проекта являются научно-технологическое развитие региона через создание площадки, позволяющей государственным институтам, научным, исследовательским организациям и бизнесу формулировать и апробировать новые технологические решения; кооперации с ведущими российскими, международными научно-образовательными центрами и промышленными компаниями для реализации научно-исследовательских, образовательных и инфраструктурных проектов; коммерциализации результатов исследовательской деятельности; привлечение внебюджетных инвестиций.
11 декабря 2018 года фонд научно-технологического развития и ООО «Технопарк «Сколково» подписали договор об оказании услуг по проведению исследования с целью разработки организационно-правовой, финансово-экономической и архитектурно-планировочной моделей НТЦ. Технопарк «Сколково» выступил лидером в составе коллективного участника и объявлен победителем по итогам открытого конкурса.
В 2019 году фондом научно-технологического развития Югры совместно с технопарком «Сколково» был завершен 1 этап исследований – определены состав, содержание научно-образовательной, инновационной, коммерческой частей проекта. Разработана, одобренная экспертным сообществом, гражданами архитектурно-планировочная концепция НТЦ.
Как рассказал Илья Кандаков, по итогам 2 этапа исследований сформированы предложения по названию территории НТЦ, детализирован итоговый вариант архитектурно-планировочной и технической части (представлен на фото).
Так, среди вариантов названий будущего центра – U-grad, U-tec, ЮНиТ (Югра. Центр науки и технологий), ЮниПарк (Югра. Наука, исследования, технологии, инновации), Парк Ютон Югорский технологический образовательный и научный парк), С-Тек (Северный технологический университет, Сибирский технологический университет), ИнТех (университет инноваций и технологий), Юнити.
При разработке названий использовался брендинговый подход, был исследован рынок аналогов, определены смыслы, стоящие за новым брендом. Учитывалась географическая и функционально-смысловая составляющие будущего центра.
Разработка концептуальных моделей проекта не может идти в отрыве от создания его инфраструктуры, поэтому на территории, где расположится НТЦ, ведутся работы по проектированию автодороги, инженерных сетей. Разработаны проекты планировки и межевания территории.
«Уважаемые земляки. На вчерашней встрече Владимир Владимирович Путин поддержал наше сотрудничество с Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт» в области геномных исследований (на базе создаваемого Научно-технологического центра в Сургуте). Сегодня на встрече с представителями Фонда «Сколково», предприятиями АО «Стратеджи Партнерс Групп», ООО «ВП» (российское подразделение компании Valode & Pistre), ООО «Арена Меджик Бокс» обсудили результаты проведенной работы в этом отношении, - написала по итогам встречи Наталья Комарова в своем аккаунте в Инстаграм. – В 2018 году фонд научно-технологического развития Югры @fstd_yugra и ООО «Технопарк «Сколково» @technoparksk начали исследования для разработки организационно-правовой, финансово-экономической и архитектурно-планировочной моделей научно-технологического центра. До 30 июля текущего года должны быть определены сроки начала строительства и ввода в эксплуатацию объектов НТЦ».