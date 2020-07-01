В Югре определили лучший костюм Вороны

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В Ханты-Мансийске прошло заседание экспертной комиссии Первого Окружного интернет-конкурса на лучший костюм вороны.
Для столицы Югры Конкурс стал уже доброй традицией, ведь его проводят в рамках празднования Вороньего дня уже более 5 лет. Но только в этом году его впервые провели в интернет-формате, что позволило заявиться на участие жителям даже самых удаленных уголков автономного округа.
Конкурсное жюри отсмотрело более 40 видео-презентаций костюмов от югорчан всех возрастов и это абсолютный рекорд за последние годы. Эксперты оценивали работы по эстетическому виду, применению нестандартных творческих и технических решений, а также соответствию заданной тематике. Учитывая все критерии были определены следующие победители:
В возрастной категории до 17 лет Лауреат I степени - Алексеенко Мария, г. Ханты-Мансийск;
В возрастной категории 17 лет и старше Лауреат I степени - Исмакаева Наталья Владимировна, п. Высокий Мыс, Сургутский район.
С полным списком победителей и дипломантов, а также с их выступлениями, можно ознакомиться в официальной группе «ВКонтакте» регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в Югре.
Конкурс проводился в рамках реализации проекта «Живая традиция», направленного на сохранение празднично-обрядовой культуры обско-угорских народов.
Более подробную информацию можно получить у Светланы Николаевны Нестеровой по телефону 8(3467)32-15-62.
Пресс-служба Ассамблеи народов России,
регионального отделения общероссийской общественной организации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре