Борис Хохряков: «Изменения Конституции закрепят социальные обязательства»

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1 июля 2020 года в Югре состоится Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
В автономном округе принять участие в голосовании смогут свыше 1,1 миллиона избирателей. При этом каждый желающий проголосовать может выбрать для себя любой удобный участок для голосования, вне зависимости от причины, по которой он не может или не хочет голосовать по месту своей постоянной регистрации. Подача заявлений о желании проголосовать по месту нахождения в автономном округе началась 5 июня.
Согласно утвержденному ЦИК порядку проведения голосования, граждане смогут проголосовать в течение шести дней до объявленной даты голосования 1 июля. ЦИК России совместно с Роспотребнадзором разработаны рекомендации для избирательных комиссий в целях профилактики риска распространения инфекционных заболеваний и методические материалы по проведению голосования с учетом эпидемиологической обстановки в каждом регионе.
По словам лидера югорских единороссов Бориса Хохрякова, изменения, которые вносятся в Основной закон необходимы исходя из вызовов сегодняшнего дня и запросов общества. При этом неизменными — и об этом неоднократно говорил Президент России, остаются базовые принципы и ценности Основного закона, изложенные в 1, 2 и 9 главах.
«Все изменения Конституции закрепят социальные обязательства и, уверен, усилят демократические основы нашего государства. Они направлены на благо людей, повышение качества жизни, защиту прав и свобод, укрепление демократии и суверенитета стран. Безусловно, и это хочу акцентировать особенно, основополагающими для государства социального, проповедующего традиционные ценности, являются защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях. Именно эти нормы возводятся в ранг конституционных, что несомненно послужит толчком для дальнейшего наполнения законодательства», - отметил председатель Думы Югры.
Информация предоставлена АУ "Центр «Открытый регион"