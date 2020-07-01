Оперативная информация о новых случаях выявления заболевания коронавирусом в Югре на 9 июня

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3624 случая новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 9 июня. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 149 новых случаев COVID-19 в 14 муниципалитетах:
Нефтеюганск – 43;
Сургутский район – 30;
Нижневартовск – 22;
Сургут – 9;
Ханты-Мансийск – 9;
Когалым – 8;
Ханты-Мансийский район – 7;
Нефтеюганский район – 5;
Мегион – 4;
Лангепас – 3;
Пыть-Ях – 3;
Югорск – 3;
Советский район – 2;
Нижневартовский район – 1.
Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Югре.
По возрастной структуре: дети – 14 случаев, 18-64 года – 124 случая, старше 65 лет – 11 случаев.
Из контактов в очагах – 93 случая. По 56 случаям контакты уточняются.
На момент выявления у 82 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, у 36 человек – бессимптомно.
По данным окружного департамента здравоохранения, состояние 31 пациента тяжелое, 17 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
За сутки излечились 18 человек, за весь период пандемии – 1204 югорчанина.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры