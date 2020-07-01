Югорские правоохранители борются с ложными сообщениями о терактах

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8 сообщений о заведомо ложных актах терроризма зарегистрировано управлением министерства внутренних дел по Югре в первом полугодии. Они поступили из Нефтеюганска, Нижневартовска, Сургута, Урая, Ханты-Мансийска. По каждому из них возбуждены уголовные дела.
Так, в феврале житель Нефтеюганска позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу с сообщением о том, что здание городского управления внутренних дел заминировано. Злоумышленник был вычислен. На него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений».
В апреле в дежурную часть Ханты-Мансийского отдела полиции поступило сообщение из единой дежурно-диспетчерской службы, что неизвестный, находясь в неустановленном месте, позвонил на номер «112» и, осознавая, что его информация является заведомо ложной и несоответствующей действительности, сообщил о готовящихся взрывах, создающих опасность гибели людей. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый установлен и задержан. На него также возбуждено уголовное дело.
Еще одно уголовно дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений» возбуждено в отношении жителя Нижневартовска. Он сообщил правоохранителям, что в соседней квартире заложена бомба. Свой поступок гражданин аргументировал тем, что его не устроил работающий на повышенной громкости соседский телевизор.
Помимо этого, управление судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе во втором полугодии 2019 года и в первом квартале 2020 года рассмотрело 11 уголовных дел за ложные сообщения об актах терроризма.
Так, в поселке Салым Нефтеюганского района злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения, действуя из хулиганских побуждений, по телефону экстренной службы «112» сообщил заведомо недостоверную информацию о том, что в одном из домов находятся люди, имеющие при себе боеприпасы и оружие. По его словам, они готовили вооруженное нападение на отделение полиции. За ложное сообщение Нефтеюганский районный суд приговорил его к 6 месяцам ограничения свободы.
В Нижневартовске мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сообщил по номеру «112», что в одной из компаний города заложено взрывное устройство. Позже он со своего мобильного телефона еще раз позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу и на сей раз сообщил, что заминировано другое офисное здание Нижневартовска, что, по его словам, создавало опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба. Своими действиями злоумышленник дестабилизировал работу сотрудников отдела полиции, управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Решением Нижневартовского городского суда злоумышленник приговорен к ограничению свободы на 6 месяцев.
В Сургуте мужчина, находясь здании полиции и пребывая в состоянии алкогольного опьянения, умышленно, из личной заинтересованности, осознавая преступность своих деяний, позвонил на телефон доверия Федеральной службы безопасности и сообщил, что на территории отдела полиции находится заминированный автомобиль. Суд приговорил злоумышленника к 1 году 6 месяцам ограничения свободы с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 35 дней.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры