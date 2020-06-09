В России с 1 июня увеличился минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет

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Вступили в силу поправки в закон о государственных пособиях гражданам, имеющим детей. Увеличение на 100 % коснулось минимального размера ежемесячного пособия по уходу за первым ребёнком. Теперь его размер аналогичен минимальному размеру пособия, выплачиваемому за вторым и последующими детьми, и также составляет 6 752 рубля. Нововведение распространяется на всех граждан, получающих сегодня пособие в минимальном размере.
Важно отметить, что при расчете пособия для югорчанок дополнительно будет применяться районный коэффициент.
Информация регионального отделения Фонда
по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре