В Югре стартовал первый региональный онлайн-конкурс по инициативному бюджетированию

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Сегодня в Югре стартовал первый региональный онлайн-конкурс среди инициативных граждан, реализовавших проект инициативного бюджетирования на территории автономного округа до 2020 года.
Организатором конкурса выступает центр инициативного бюджетирования Югры.
Основная цель мероприятия – тиражирование лучших практик и развитие инициативного бюджетирования в округе.
Конкурс проводится в 3 тура: подача участниками анкет, и проверка их на соответствие; авторизованное голосование жителей Югры за конкурсные проекты на портале «Инициативное бюджетирование Югры»; экспертный отбор и определение победителей конкурса по номинациям:
«Общественное партнерство» - для проектов, в которых имеется софинансирование со стороны населения и бизнеса;
«Общественное участие» - для проектов, в реализации которых приняло участие наибольшее количество граждан;
«Самый оригинальный проект» - для креативных и творческих проектов;
«Народное признание» - проект, который в онлайн-голосовании поддержит большинство югорчан.
Партнером конкурса выступил НИФИ министерства финансов Российской Федерации, который ввел свою номинацию и предоставил в подарок обучение победителя по образовательной программе повышения квалификации «Инициативное бюджетирование».
Для участия в конкурсе необходимо разместить на портале «Инициативное бюджетирование Югры» информацию о реализованном проекте, заполнив электронную анкету.
ПОЛОЖЕНИЕ о региональном конкурсе среди инициативных граждан, реализовавших проект инициативного бюджетирования
Конкурс завершится 26 июня 2020 года. Победители получат дипломы и памятные призы.
Информация предоставлена АУ "Центр "Открытый регион"