Социальная поддержка отдельных категорий югорчан становится доступнее

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Изменения в отдельные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы оказания социальной поддержки отдельным категориям югорчан, внесли члены окружного правительства в ходе очередного заседания, которое провела губернатор Наталья Комарова.
«В соответствии с принятыми решениями упрощен порядок подачи заявления для лиц, нуждающихся в получении сертификата на оплату услуг по постоянному постороннему уходу за одинокими гражданами пожилого возраста; расширен перечень лиц, имеющих право на бесплатное получение социальных услуг отдельными категориями граждан, в том числе югорчанами, заключившими социальный контракт при получении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно», – прокомментировала Наталья Комарова.
По ее оценке, последняя услуга нашла широкий отклик у жителей автономного округа, в связи с чем большое число людей заинтересовано в получении этой помощи, регулировании взаимоотношений с государством посредством социального контракта.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры