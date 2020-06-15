Некоммерческие организации Югры могут проверить свой статус в несколько кликов

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Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» разработал сервис, с помощью которого окружные социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО) могут узнать, имеют ли они основания для получения дополнительных мер поддержки.
Отметим, в настоящее время СО НКО, деятельность которых была приостановлена в связи с пандемией COVID-19, доступен широкий перечень мер поддержки – как на региональном, так и федеральном уровне. Так, для того, чтобы получить поддержку на федеральном уровне, организация должна быть:
- получателем субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными и региональными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления;
- получателем грантов президента Российской Федерации;
- поставщиком социальных услуг;
- исполнителем общественно полезных услуг.
Для получения региональных мер поддержки организация должна состоять хотя бы в одном из трех реестров:
- реестр поставщиков социальных услуг Югры;
- реестр исполнителей общественно-полезных услуг министерства юстиции Российской Федерации;
- реестр региональных СО НКО – получателей поддержки, оказываемой органами государственной власти Югры.
Разработанный сервис позволяет проверить, упоминается ли НКО в этих документах, для этого потребуется только ИНН организации.
«Простые решения оказываются самыми востребованными, – отметил генеральный директор центра гражданских и социальных инициатив Югры Яков Самохвалов. - Легко должно быть не только воспользоваться новыми мерами поддержки, но и проверить наличие возможности. Мы нацелены на создание удобных сервисов, сокращающих издержки некоммерческих организаций».
Проверить статус своей организации можно на сайте фонда.
Здесь же расположен специальный конструктор для автоматического заполнения заявления на возмещение затрат.