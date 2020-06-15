В Югре стартует цифровая викторина «Моя Конституция»

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Масштабный проект приурочен к 90-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В Югре уже дважды проходили краеведческие викторины – «Югре-900!» и «Города Югры». Эти просветительские проекты стали по-настоящему всенародными – в них приняли участие более 800 тысяч югорчан.
Идея провести новую просветительско-правовую викторину принадлежит инициативным югорчанам. Она была предложена на стратегической сессии по разработке предложений в план мероприятий, приуроченных к 90-летию со дня образования автономного округа.
Инициативу югорчан поддержал Организационный комитет по подготовке и проведению в 2020 году мероприятий юбилейного года, включил проведение викторины «Моя Конституция» в план основных мероприятий.
По словам руководителя рабочей группы по подготовке цифровой просветительско-правовой викторины «Моя Конституция», директора юридического института Югорского государственного университета, Станислава Розенко, новая викторина должна быть интересна всем слоям российского общества:
«Викторина направлена на выявление и закрепление базовых знаний о Конституции Российской Федерации, которая была принята в 1993 году. Для жителей Югры эта Конституция примечательная тем, что Ханты-Мансийский автономный округ стал субъектом Российской Федерации, получил новое дополнительное название – «Югра».
Организаторами викторины «Моя Конституция» выступают АУ «Центр «Открытый регион» и автономная некоммерческая организация содействия информационно-просветительской деятельности «Югорский Свет».
По словам директора АУ «Центр «Открытый регион» Маргариты Козловой, в викторине имеет право принимать участие любой желающий гражданин Российской Федерации, проживающий или работающий на территории автономного округа и достигший 6-летнего возраста:
«Главная особенность третьей окружной викторины в том, что она цифровая. Этого от нас требует и тренд времени, и особые эпидемиологические условия. Несмотря на то, что викторина цифровая, механика действий участников в ней очень проста, доступна каждому. Для того, чтобы принять участие в викторине нужно главное – это желание. Весь процесс скомплектован на портале «Открытый регион – Югра», где мы открыли специальный раздел – «Викторина». Зайдя на него, участник может зарегистрироваться, ответить на вопросы викторины, оставить информацию о себе, получить смс с уникальным номером, который присвоен ему как участнику. С этим номером, чуть позже участник обращается к волонтерам викторины, считывается код участника, и заносится в специальную систему определения победителей викторины».
Подчеркнём, что победителей викторины «Моя Конституция» определяет цифровая система путем автоматической генерации случайного выбора номеров участников в дни приема уникальных номеров в местах проведения общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ – с 25 по 1 июля включительно.
«После введения волонтером уникального номера в систему, участнику Викторины приходит sms-сообщение с информацией о подарке, сроках и месте его получения», – добавила Маргарита Козлова.
Касаемо анкеты. Уже известно, что она будет состоять из 5 вопросов. Они будут посвящены Конституции страны, истории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
«Вопросы викторины – разные по уровню. Мы постарались, с одной стороны, охватить более широкий спектр знаний о нашей Конституции, а с другой стороны – эти вопросы чуть-чуть усложнить, чтобы на ряду со знанием Конституции, присутствовало повышение правовой грамотности у югорчан», – сказал Станислав Розенко.
Вся информация о цифровой просветительско-правовой викторине «Моя Конституция», включая анкету участника и вопросы викторины, доступна на портале «Открытый регион – Югра» в специальном разделе ВИКТОРИНА.