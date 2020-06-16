О мерах поддержки малого и среднего бизнеса

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16 июня 2020 года на площадке регионально-информационного центра «Югра» состоялась пресс-конференция с руководителем УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Ольгой Литовой, которая рассказала о мерах поддержки малого бизнеса в период пандемии, а также о декларационной кампании 2020 года.
Так, к мерам поддержки малого бизнеса сегодня относятся:
- продление сроков предоставления отчётности на 3 месяца. Данная мера касается всех налогоплательщиков. (Срок предоставления отчётности продлён на три месяца март-май. Эта мера позволила налогоплательщикам перенести срок предоставления отчёта на три месяца, т.е. если ожидали предоставление отчётности в конце марта, в апреле в мае, то сейчас конец июня, июли и август);
- перенос сроков уплаты налогов для тех отраслей экономики, которые наиболее пострадали от распространения новой коронвирусной инфекции: отрасли авиаперевозки, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, физкультурно-оздоровительная деятельность, культура, реализация досуга и развлечений, деятельность по организации конференций, выставок СМИ и др.
Перенос сроков зависит от вида налогов и составляет период от 3 до 6 месяцев;
- субсидии – разовые выплаты из федерального бюджета. Субсидия предоставляется в целях частичной компенсации затрат получателей субсидии, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года. Минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника составляет 12 130 рублей.
Существуют и некие ограничения для выплаты субсидии:
а) лицо, претендующее на получение субсидии, должно быть включено в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года;
б) отнесение отрасли, в которой ведётся деятельность получателя субсидии, к отраслям российской экономики;
в) получатель субсидии – организация, которая не находится в процессе ликвидации, в отношении получателя субсидии не введена процедура банкротства;
г) у получателя субсидии по состоянию на 1 марта 2020 года отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности превышающая 3 000 рублей;
д) количество работников получателя субсидии в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90 % количества работников в марте 2020 года.
- предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогу и страховых взносов организациям и индивидуальным предпринимателям (далее – заинтересованные лица), осуществляющим деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;
- установлены пониженные тарифы страховых взносов для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства;
- самозанятые граждане также смогут претендовать на меры поддержки, которые получает малый и средний бизнес.
Отметим, на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляет деятельность порядка 31 тысячи юридических лиц и около 49 тысяч индивидуальных предпринимателей. Именно такое количество на сегодняшний день зарегистрировано в главном в реестре малого и среднего предпринимательства. В реестре субъектов малого и среднего бизнеса на территории Югры на 10 июня зарегистрировано 62 371 налогоплательщиков.
Все 80 тысяч налогоплательщиков, сведения о которых содержатся в двух государственных реестрах, имеют право воспользоваться перенесением срока предоставления отчётности.
Обращаем внимание на то, что меры поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии носят заявительный характер, поэтому налогоплательщики, имеющие на них право, должны самостоятельно представить в налоговую инспекцию заявление.
Говоря о «Декларационной кампании 2020», Ольга Литова отметила, что поскольку сроки предоставления отчётности перенесены на три месяца, ровно настолько же переносится и «Декларационная кампания 2020».
Ирина Самсонова
Лыпӑт єнумты тыӑщ 16-мит хӑтӆӑн Ёмвош «Югра» нємуп айкеӆӑт ӑкӑтты хотн Югра мўв налоговой вєрӑт тәты тӑхи кәща нє Ольга Литова айкеӑт хӑншты па ӑкӑтты ёх пиӆа вәйтантыӆӑс.
Мирхотн округевн вәӆты мира ӆыв саттэӆа вєр тӑйты хуятӑта нётупсэт оӆӑӊӑн путӑртсы. Вантэ, интӑм коронавирус мәш пурайн ар пєлӑк рәпата тӑхет лӑп тәхӑрсыйт, вєрӆаӆ иса вевтама мӑнты питсӑт. Щи тумпи вәйтантупсыйн «Декларационная кампания 2020» вєр оӆӑӊӑн ай павӑтсы.
Щиты уша йис, хуты тӑм ӆавӑрт пурайн ӆыв саттэӆа вєр тӑйты хуятӑта щимӑщ нётпусэт оӆӑӊӑн вәты рӑхӆ:
- Отчётной нєпекӑт ӑнтә ай кєр тыӆӑщ, вән кєр тыӆӑщ па Ас нопӑтты тыӆӑщ мӑты рӑхӆ – хәӆум тыӆӑщкєм еӆӆы щитӑт па рӑхӆ ӆэщӑтты. Щиты лыпӑт єнумты тыӆӑщ вўш эвӑӆт вәйт ӆор тылӑщ вәнты мосты нєпекӑт налоговой хота тәты муй китты мосӆ;
- тӑм ӆавӑрт пурайн ӆыв саттэӆа вєр тӑйты ёха, мӑта тӑхет вєрӆаӆ иса вевтама мӑнты питсӑт, налог вухӑт щӑхашӑк (хәӆум тылӑщ вўш эвӑӆт хәт тыӆӑщ вәнта) сухуптӑты рӑхӆ. Щит тўхӆӑӊ хопӑтн ӊхты тӑхет, мойӊа юхтум мир пӑта рўтьщӑты тӑхет ӆэщӑтты хуятӑт, хурамӑңа вєрты тӑхет, ӆєты-яньщты хотӑт, арсыр юнтӑң па ӛращты тӑхет па па лӑп тәхӑрман муй па тӑм ванӑн тәп пўншум утӑт пӑта нётупсы;
- субсидия нётупсы вух – тӑм вух федеральной бюджет эвӑӆт кӑт тыӆӑщ пӑта (вән кєр тыӆӑщ па Ас нопӑтты тыӆӑщ) сухуптӑӆы. Ӆәӆн ӆыв саттэӆа вєр тӑйты ёх кӑшӑӊ рәпатнекӑта кўш ешайе нётты.
Щиты кашӑӊ рәпатнек 12 130 шойт вух ёша павтӑӆ. Тӑм субсидия нётупсы вух оӆӑӊӑн Югра мўв налоговой вєрӑт тәты тӑхи интернет хуща мєт ма ӆўӊӑтты мосӆ.
Вәятн щи оӆӑӊӑӊ:
Тӑмхӑтӆ мєт вуӆӑӊ реестр нєпекӑн 31 щурӑс юридической па ӆўв саттєӆа вєр тӑйты 49 щурӑс арат индивидуальной хӑннєхә вәӆ. Югра мўв ӆуваттыйн малой па средней бизнес щирн 62 371 хӑннєхә Югра мўв УФНС хуща нўх хӑншман. Щиты округевн вәӆты 80 щурӑс муӆтӑс налогоплательщик щахӑшӑк налок вух сухуптӑты вєритӆ.
«Декларационной кампании 2020» вєр оӆӑӊӑн путӑртман Ольга Литова нёхмӑс, хутыса отчётной нєпекӑт хәӆум тыӆща еӆӆы пєрӑтсы ищиты хәӆум тыӆща «Декларационная кампания 2020» нємпи вєр щахашак ӆэщӑтӆыйт.
Ирина Самсонова