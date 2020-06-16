За первые сутки со старта викторины «Моя Конституция» зарегистрировалось более 1000 участников

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За первые сутки со старта викторины «Моя Конституция» зарегистрировалось более 1000 участников

В Югре начался масштабный просветительский проект, приуроченный к 90-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Напомним, викторина «Моя Конституция» - это третий подобный проект, проводимый на территории региона. В первых двух приняли участие 800 тысяч человек.

Идея провести новую просветительско-правовую викторину была предложена на стратегической сессии по разработке предложений в план мероприятий, приуроченных к 90-летию со дня образования автономного округа.

Инициативу югорчан поддержал Организационный комитет по подготовке и проведению в 2020 году мероприятий юбилейного года, включив проведение викторины «Моя Конституция» в план основных мероприятий.

Цель викторины - выявить и закрепить базовые знания о Конституции Российской Федерации, которая была принята в 1993 году. Для жителей Югры эта Конституция примечательная тем, что Ханты-Мансийский автономный округ стал субъектом Российской Федерации и получил новое дополнительное название – «Югра».

Организаторами викторины «Моя Конституция» выступают АУ «Центр «Открытый регион» и автономная некоммерческая организация содействия информационно-просветительской деятельности «Югорский Свет».

В викторине имеет право принимать участие любой желающий гражданин Российской Федерации, проживающий или работающий на территории автономного округа, достигший 6-летнего возраста. Главная особенность третьей окружной викторины в том, что она цифровая. Алгоритм действий участников в ней очень прост. Весь процесс скомплектован на портале «Открытый регион – Югра», где открыт специальный раздел – «Викторина». Зайдя на него, участник может зарегистрироваться, ответить на вопросы викторины, оставить информацию о себе, получить смс с уникальным номером, который присвоен ему как участнику. С этим номером, чуть позже участник обратится к волонтерам викторины, которые занесут его в специальную систему определения победителей викторины.

При отсутствии возможности заполнить анкету на портале «Открытый регион – Югра», можно позвонить на телефон горячей линии 8 800 301 44 86 (с 9.00 до 21.00), где операторы помогут это сделать удаленно. Кстати, первые 26 югорчан уже воспользовались такой возможностью.

 

Служба информации портала «Открытый регион – Югра»

Втр, 06/16/2020 - 16:14

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