Грантовый конкурс Росмолодежи стартует на форуме «Утро-2020»

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Грантовый конкурс Росмолодежи стартует на форуме «Утро-2020»

Участники форума молодежи «Утро-2020» смогут получить финансовую поддержку на реализацию своих проектных идей. Свои идеи могут представить молодые люди в возрасте 14-30 лет. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июня.

 

Впервые у молодых людей в возрасте 14 лет есть шанс не только принять участие в форуме, но и предложить собственные идеи на традиционном Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Росмолодежи». Финансовую поддержку получат инициативы, направленные на Вовлечение молодых людей в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития.

 

«Для проработки проектных идей представители «Росмолодежи» организуют два вебинара. Участники научатся прорабатывать собственные идеи в проекты, а также правильно бюджетировать предлагаемые инициативы», — отметили в оргкомитете форума «Утро».

 

В дни проведения форума 3–5 июля участники получат индивидуальные и групповые экспертные консультации по разработанным проектам. Защиты состоятся 5 июля в онлайн-формате.

 

Прием заявок на грантовый конкурс доступен зарегистрированным участникам форума «Утро», он продлится до 30 июня. Методические рекомендации, а также вебинары для участников Всероссийского конкурса молодежных проектов, размещены на официальном сайте «Росмолодежи» в разделе «Гранты».

 

— Регистрация на форум: https://myrosmol.ru/event/44047

 

Справка

 

Форум молодежи Уральского федерального округа «Утро» состоится в 2020 году в десятый раз, его учредители — Аппарат полномочного представителя Президента в УрФО, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительства шести регионов Урала. В 2020 году его организуют Уральский федеральный университет совместно с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.

Втр, 06/16/2020 - 16:17

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