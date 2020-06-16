Грантовый конкурс Росмолодежи стартует на форуме «Утро-2020»

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Участники форума молодежи «Утро-2020» смогут получить финансовую поддержку на реализацию своих проектных идей. Свои идеи могут представить молодые люди в возрасте 14-30 лет. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июня.
Впервые у молодых людей в возрасте 14 лет есть шанс не только принять участие в форуме, но и предложить собственные идеи на традиционном Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Росмолодежи». Финансовую поддержку получат инициативы, направленные на Вовлечение молодых людей в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития.
«Для проработки проектных идей представители «Росмолодежи» организуют два вебинара. Участники научатся прорабатывать собственные идеи в проекты, а также правильно бюджетировать предлагаемые инициативы», — отметили в оргкомитете форума «Утро».
В дни проведения форума 3–5 июля участники получат индивидуальные и групповые экспертные консультации по разработанным проектам. Защиты состоятся 5 июля в онлайн-формате.
Прием заявок на грантовый конкурс доступен зарегистрированным участникам форума «Утро», он продлится до 30 июня. Методические рекомендации, а также вебинары для участников Всероссийского конкурса молодежных проектов, размещены на официальном сайте «Росмолодежи» в разделе «Гранты».
— Регистрация на форум: https://myrosmol.ru/event/44047
Справка
Форум молодежи Уральского федерального округа «Утро» состоится в 2020 году в десятый раз, его учредители — Аппарат полномочного представителя Президента в УрФО, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительства шести регионов Урала. В 2020 году его организуют Уральский федеральный университет совместно с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.