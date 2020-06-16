Интернет-проект «ЧитаЮ Шесталова». Второе чтение

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Интернет-проект «ЧитаЮ Шесталова». Второе чтение

«Время, переживаемое нами, кричит его голосом. И понять этот зов не так просто. Он не созвучен какофонии сегодняшних блужданий и заблуждений. Но он – одна из благих вестей о возможном спасении», – так   писал о поздних произведениях Ювана Шесталова его коллега и единомышленник, исследователь его творчества, профессор Санкт-Петербургского государственного университета имени А.И. Герцена и доктор наук Герман Ионин.

22 июня в день рождения Ювана Николаевича Шесталова ежегодно с 2014 года проводится литературная встреча «Когда заря с зарею сходится…». У скульптурной композиции «Белый стерх» Юван Николаевич собирал вокруг себя друзей, близких, коллег и здесь звучало СЛОВО писателей Югры.

 Чтобы сохранить традицию звучания СЛОВА и еще раз прийти к живительному очагу, в котором  горит «Огонь исцеления», Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»  объявляет второе чтение интернет-проекта «ЧитаЮ Шесталова».  

Первое чтение состоялось в год 80-летия ЮВАНА и музей  приглашал всех желающих представить «СВОЕГО» Шесталова на официальной странице Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» в социальной сети «Вконтакте». За 15 дней реализации проекта свое прочтение Ю.Шесталова представили 41 человек – это дети, студенты, актеры и режиссеры самодеятельных и профессиональных театров автономного округа из Югорска и Ханты-Мансийска, любители творчества поэта. Прочитано 53 произведения Ювана Шесталова. Итоги  проекта были представлены и высоко оценены участниками на I научно-практической конференции с международным участием «Шесталовские чтения» в 2017 году.

Условия второго чтения проекта «ЧитаЮ Шесталова» прежние: ЛИЧНОЕ представление творчества великого мансийского поэта, запись видео-ролика на любом носителе  и представление его в официальной группе музея в соцсети VK Музей “Торум Маа”, e-mail: SpiridonovaEV@torummaa.ru

Приглашаем всех желающих присоединить к живительному очагу и прочитать у его огня откровения ЮВАНА.

Служба информации БУ «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»

Ср, 06/17/2020 - 11:03

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