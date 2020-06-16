43 победителя конкурса президентских грантов из Югры получат 40,2 млн рублей на реализацию социальных инициатив

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На второй конкурс 2020 года поступило рекордное количество проектов – 11 085. Фонд президентских грантов поддержал 43 проекта из Югры. С этим результатом автономный округ занял 3 место среди регионов Уральского федерального округа. Сумма грантов проектных заявок от югорских СО НКО составила 40,2 млн рублей.
Первое место по количеству победителей среди муниципальных образований Югры занял Нижневартовск – 13 поддержанных проектов. На втором месте Ханты-Мансийск и Нягань – по 6 проектов-победителей в каждом. На третьем месте Советский район с результатом – 4 проекта.
Одним из победителей стала инициатива «Программа комплексной психолого-педагогической поддержки для детей с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями». В ходе реализации проекта в Нижневартовске будет создан специальный центр, где дети с ограниченными возможностями смогут получать бесплатную комплексную поддержку специалистов.
«Наша организация выиграла грант размером в 1 млн рублей на реализацию проекта. На эти средства мы планируем закупить необходимое оборудование. Также в нашем центре будет применяться уникальная для округа методика лечения – канистерапия», – поделилась директор АНО для людей с ограниченными возможностями «В Зазеркалье» Жанна Троценко.
Отметим, что обладателями президентских грантов стали 2 402 организации со всей России. На развитие гражданского общества они получат 4,6 млрд рублей.
Лидерами среди грантовых направлений стали «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан», «поддержка проектов в области науки, образования, просвещения».
Важно отметить, что 8 июня президент России Владимир Путин объявил о проведении специального конкурса для СО НКО, который схож по структуре и направлениям с традиционным конкурсом президентских грантов. Прием заявок от некоммерческих организаций пройдет с 16 июня по 15 июля 2020 года. Итоги будут объявлены до конца августа.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры