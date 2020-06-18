Оперативная информация о новых случаях выявления заболевания коронавирусом в Югре на 18 июня

- Русский
Оперативный штаб Югры сообщает:
5453 случая новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 18 июня. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 243 новых случая COVID-19 в 17 муниципалитетах:
Сургут – 82;
Когалым – 36;
Нижневартовск – 22;
Сургутский район – 18;
Ханты-Мансийск – 15;
Нефтеюганский район – 13;
Нягань – 12;
Советский район – 10;
Радужный – 9;
Мегион – 7;
Покачи – 6;
Нижневартовский район – 3;
Лангепас – 2;
Нефтеюганск – 2;
Октябрьский район – 2;
Ханты-Мансийский район – 2;
Югорск – 2.
На момент выявления у 168 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 39 зафиксирована пневмония, у 36 человек – бессимптомно.
Контакт установлен в 138 случаях. По 105 контакты уточняются.
За сутки на COVID-19 обследованы 4912 человек, всего – 179316.
Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 14490 человек, сняты с наблюдения – 29474.
Коэффициент распространения инфекции – 1,18 (1 этап – >1).
Показатель охвата тестированием населения – 278,9 (3 этап – >110).
Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 81,5% (1 этап – <50%).
Состояние 41 пациента тяжелое, 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 32 человека.
За сутки излечился 201 человек, за весь период пандемии – 2663 югорчанина.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры