Более двух тысяч выпускников югорских школ не планируют сдавать ЕГЭ

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Такие данные озвучил директор департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Алексей Дренин на пресс-конференции в РИЦ «Югра», посвящённой особенностям проведения ЕГЭ в текущем году.
По его славам, особенностью нынешнего года является то, что аттестаты выпускникам выдают без сдачи экзаменов. Кроме этого, из-за пандемии коронавируса изменились сроки сдачи экзаменов, выпускникам школ ЕГЭ предстоит сдать в июле, дополнительный период пройдет в августе. Экзамены будут сдавать те ребята, которые решили поступать в вузы.
– Часть ребят вообще не сдают экзамены. У нас порядка 2000 выпускников 11 классов отказались сдавать экзамены, поскольку кто-то планирует поступать в колледж, кто-то вообще не планирует поступать, – сообщил Алексей Дренин.
Также директор департамента образования и молодёжной политики рассказал, что в текущем году около 850 человек окончили школу с золотой медалью.
– Особенность в том, что медалистов в этом году будет гораздо больше, потому что раньше медаль выдавалась с учётом результатов ЕГЭ, а сейчас поскольку к итоговой государственной аттестации результаты отношения не имеют, медаль выдается всем, у кого есть отличные аттестаты. Таких ребят будет примерно около 850 человек против 500 в прошлом году. Всем выпускникам, окончившим школу с отличием, полагается поощрение в размере 20 тысяч рублей, – отметил Алексей Анатольевич.
Говоря об особенностях проведения единого государственного экзамена, он пояснил, что процедура проведения ЕГЭ-2020 претерпела ряд изменений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Аудитории тщательно будут продезинфицированы, участников рассадят с учётом социальной дистанции в 1,5-2 метра.
Все организаторы обязаны будут находиться в масках и перчатках на протяжении всего экзамена. Участников ЕГЭ также обеспечат масками и перчатками, но их можно будет одеть по желанию.
При входе всем участникам измерят температуру. Если она будет выше 37 градусов, то решение о допуске участника на экзамен будут принимать присутствующие там медики. В случае, если выпускника не допустят к экзамену, он может сдать в резервные дни.
Людмила Теткина