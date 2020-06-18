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Губернатор Югры Наталья Комарова посетила стойбище в Нефтеюганском районе, где проживают семьи Анатолия и Вячеслава Каюковых, Любови Ярсомовой. Все они ведут традиционный образ жизни, занимаются охотой, рыболовством.
Анатолий Каюков провел главу региона по территории, где расположились 4 домохозяйства, рассказал о традиционных видах деятельности в летний период, продемонстрировал главе региона изделия.
Семьи Каюковых активно участвуют в мастер-классах национальной кухни во время проведения международных соревнованиях по гребле на обласах, изготавливают нарты, лыжи, орудия лова для семьи и на заказ, женщины занимаются выделкой шкур, бисероплетением. Все женщины семьи Любови Ярсомовой занимаются выделкой шкур, изготовлением национальной одежды, бисероплетением.
В ходе встречи губернатор обсудила с коренными жителями вопросы доставки продуктов питания и участия во всероссийском голосовании по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации. Представители народа ханты рассказали, что изучили поправки в главный документ нашей страны. Для этого администрацией Нефтеюганского района изготовлены информационные плакаты, которые размещены на входных дверях каждого дома.
Отметим, в Югре 1866 человек проживают в отдаленных и труднодоступных местностях. Все они проголосуют досрочно. Этот процесс начался с 10 июня. Уже проголосовали 88 человек. Возможность принять участие в голосовании, с обязательным соблюдением противоэпидемиологических мер, будет у всех коренных жителей Югры. Для этого задействована авиация, водный транспорт, внедорожники.
В ходе встречи Анатолий Каюков рассказал Наталье Комаровой, что в данный момент на стойбище забор воды осуществляется из колодца, который в устойчивую жаркую погоду пересыхает. Губернатор отметила, что решение у этого вопроса есть – в декабре 2020 года планируется бурение скважины. Это будет осуществлено в зимний период, т.к. необходимое оборудование можно доставить на стойбище только автомобильным транспортом (по зимнику).
Здесь же, на стойбище, расположился полевой лагерь «Северная археология». В течение нескольких лет специалисты АНО «Институт археологии Севера» проводят раскопки на городище и поселении Каюково 1 и 2 («Большое Каюково»). Последняя экспедиция состоялась летом 2019 года. В этом году археологи еще не преступили к работам из-за ограничительных режимов в связи с распространением новой короновирусной инфекции.
Анатолий Каюков рассказал, что семьи, живущие на стойбище, оказывают ученым посильную помощь: возводят постройки, добывают дичь. Члены экспедиции готовят ее в посуде, сделанной из местной глины, проводя таким образом сравнительный генетический анализ – чем питаются представители коренных малочисленных народов Севера сейчас и делали это 8 тысяч лет назад. Отметим, что проводимые раскопки доказали, что в этом месте уже тогда появилось постоянное население.
https://admhmao.ru/press-center/vse-novosti/gubernator-yugry-natalya-kom...