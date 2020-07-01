Оперативная информация о новых случаях выявления заболевания коронавирусом в Югре на 19 июня

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Оперативный штаб Югры сообщает:
5712 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 19 июня. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 259 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах:
Сургут – 64;
Нефтеюганский район – 43;
Сургутский район – 32;
Нижневартовск – 26;
Когалым – 24;
Нягань – 15;
Нефтеюганск – 12;
Ханты-Мансийск – 11;
Мегион – 6;
Пыть-Ях – 6;
Лангепас – 5;
Ханты-Мансийский район – 4;
Нижневартовский район – 3;
Покачи – 3;
Радужный – 2;
Советский район – 2;
Югорск – 1.
На момент выявления у 142 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 57 зафиксирована пневмония, у 60 человек – бессимптомно.
Контакт установлен в 127 случаях. По 132 контакты уточняются.
За сутки на COVID-19 обследованы 4873 человека, всего – 183602.
Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 15053 человека, сняты с наблюдения – 30071.
Коэффициент распространения инфекции – 1,29 (1 этап – >1).
Показатель охвата тестированием населения – 277,4 (3 этап – >110).
Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 75,6% (1 этап – <50%).
Состояние 45 пациентов тяжелое, 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
За сутки излечились 190 человек, за весь период пандемии – 2853 югорчанина.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры